Pela Romero presenta la Pinder Fest: "Buscamos crear vínculos reales"

Pinder Fest, el lugar ideal para encontrar el amor

La Pinder Fest es mucho más que un evento de solas y solos; es un espacio cuidado pensado para quienes todavía creen en el amor, pero se cansaron de buscarlo en apps. Con una ambientación romántica, dinámicas para conocerse y un ambiente alegre y lleno de sorpresas, cada edición busca generar encuentros reales, profundos y con posibilidad de futuro.

El evento se llevará adelante en el Teatro Vorterix el próximo 21 de junio y quedan las últimas localidades disponibles para aquellos que quieran vivir esta novedosa experiencia.

¿Cómo surgió?

- Estamos súper contentos con este lanzamiento. La verdad que es algo que venimos pensando hace rato con Barbi, con mi señora. Tiene que ver con hacer un poquito de equilibrio, de balance universal, ¿no? Dicen y me acusan de haber separado muchas parejas.

Entonces, dije, ¿por qué no unirlas para la misma gente incluso que se separó? La idea de Pinder Fest, a diferencia de cualquier otra fiesta, es que lo que buscamos es unir vínculos reales y crear vínculos reales.

¿Cómo es el evento?

- La idea es que cuando lleguen, las personas que vengan, en la puerta encuentren una gigantografía donde haya un QR, que puedan escanear con el teléfono. Y la aplicación les pregunte: ¿qué vinieron a buscar?, ¿Un hombre, una mujer, una pareja de otro género?, ¿Vinieron solo a mirar?, ¿Son una pareja que buscan un tercero o una tercera? Lo que fuese.

Para cada pregunta hay un color de precinto. Cada respuesta te va a indicar qué tipo de precinto tenés adentro de la fiesta. Automáticamente pasas a una aplicación, tipo app de citas, donde vas a poder matchear solo con la gente que esté dentro del evento.

Adentro de la fiesta vas a crear tu perfil, dos o tres fotos como en una app de citas. Lo que pasa es que al estar dentro del evento vas a tener que poner una foto real porque no te van a reconocer. Entonces, evitamos fotos truchas, perfiles falsos, filtros de mentira y asegurar por lo menos la transparencia máxima entre las personas que estén adentro del evento.

Ser el culpable de "separar" parejas y sus consecuencias

A raíz de la popularidad que fue cosechando en las redes sociales, el Pela fue catalogado como el responsable de que las personas que lo seguían le pongan fin a su relación. Esto trajo consecuencias graves y el artista tuvo que tomar decisiones drásticas para proteger a su familia.

¿Cómo tomás que te hayan marcado por "separar" gente?

- Me tuve que mudar por amenazas. La realidad es esa. Tuve 20 días en mi casa con custodia policial por la amenaza de un abogado que me encontró donde vivía.

Me han cancelado algunas librerías por decir que mi libro era la Biblia negra. Era una cosa extremadamente loca. Y la realidad es que pensar que alguien te va a dejar después de leer mi libro es subestimar la inteligencia de esa persona.

Porque en ninguno de los libros míos dice, déjalo, déjala. O si te pasa esto, si te hizo eso, si es así, déjalo. No. Yo en mis libros lo que cuento es mis relaciones tóxicas, cómo las detecté, cómo salí, cómo no volví a repetirlas. Desde el deseo que lo lean mis hijos, que lo lean mis amigos, que lo lean. Porque yo no tenía la intención de hacer un libro.

Yo soy músico, no soy escritor. Entonces, a pesar de tener siete libros editados, no me siento escritor. No me formé, no terminé el secundario. Nunca leí un libro entero, jamás en mi vida. Sería un careta si te digo, no, la verdad que leo a Cortázar, leo a Benedetti. No, leo fragmentos.

Me encanta Mario, me encanta Julio, pero te leo un ratito. Tengo déficit de atención, no puedo prestar atención. Le agarré como una fobia a la lectura de pendejo cuando en la primaria me hicieron leer un libro que llamaba Platero y yo.

Soy cero narcisista con mi arte. O sea, no le doy bola a los libros y demás. No tengo nada mío en mi casa más que algunos premios o cosas que son logro por el sacrificio.

Pero los libros no muerden, no te hacen dejar a una persona. Por ahí te hacen identificar con algo que te pasó y a raíz de eso vos decís, "che, la verdad que me parece tengo que salir de acá". Bienvenido sea, eso es lo que busco.

Tips a tener en cuenta para una buena primera cita

Gonzalo también aprovechó para comentar algunos datos a tener en cuenta a la hora de ir a una primera cita y no fracasar en el intento.

"En la primera cita no se habla de los signos, por más esotérico que seas, no busquen coincidencia, tipo como dice la Tana Ferro, porque es una pelotudez, al menos para mí", comenzó diciendo.

Y siguió: "No se habla de los ex, fundamental. Y tercero, no hablen de los planes a largo plazo. No le cuentes si querés tener un pibe, si querés casarte. No es en la primera cita".

"Hagan preguntas incómodas en la primera cita. Me parece que es muy valorable hacer una pregunta incómoda que te marca cómo reacciona la persona en vez de hacer una pelotudez que no te dice nada el ascendente. Te puede gorrear igual", comentó sin vueltas.

"Y tres preguntas que sí hay que hacer en la primera cita. Fundamental el gusto musical. Fundamental el perfume que usa o que le gustaría usar. Sobre todo, el gusto alcohólico. Una persona que toma vino no es igual que una persona que toma Fernet", cerró con contundencia.