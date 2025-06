Camila Homs reveló cómo conquistó al Principito Sosa: qué hizo

La también influencer explicó que, en aquel momento, no sabía si recibiría una respuesta, pero su intuición no le falló. Sosa contestó y la conversación fluyó naturalmente. “Fue un mensaje descontracturado, pero con intención. Y pegó”, aseguró Camila, quien valoró la conexión inmediata que sintieron tras ese primer intercambio virtual.

Conocida en primera instancia por su relación con De Paul —padre de sus dos hijos, Francesca y Bautista—, la rubia supo reinventarse después de la ruptura. Lejos de quedarse anclada en su rol de ex, buscó nuevos horizontes y encontró en la televisión un espacio para desplegar su personalidad. Su participación en Bake Off Famosos le sirvió como plataforma para mostrarse bajo otra luz. Si bien no se llevó el premio mayor, se ganó el cariño del público por su simpatía y destreza en la cocina. “Me encantó participar, fue una experiencia distinta, donde pude mostrarme más allá de lo que la gente conocía de mí”, reconoció.

Pero sin dudas, su presente sentimental es lo que más la entusiasma hoy. Cami no esquiva hablar de su relación con Sosa, a quien define como un gran compañero. “Estoy en un momento hermoso. Él me apoya en todo y yo también lo acompaño”, sostuvo con firmeza. Aunque la pareja prefiere manejarse con discreción y lejos del ruido mediático, cada aparición pública despierta curiosidad y alimenta el interés sobre esta historia que empezó con un mensaje pícaro... y mucha actitud.