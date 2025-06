Polémica: Pablito Ruiz quedó en el ojo de la tormenta tras su fiesta de cumpleaños

El festejo tuvo lugar en un salón de Lomas de Zamora y, aunque la intención de compartirlo con sus seguidores más fieles parecía genuina, la falta de transparencia en la organización causó revuelo. "Bochornoso", escribió Flowers en su cuenta de X, detallando que muchas asistentes se enteraron del costo una vez sentadas en la mesa, y debieron pagar allí mismo, algunas en efectivo y otras mediante transferencia.

pablo ruiz

El detalle que más molestó a los presentes fue justamente la sorpresa: no hubo aviso previo, ni en la invitación ni durante la organización. Esto hizo que muchas fans, que habían viajado desde lejos o que no contaban con el dinero justo, tuvieran que improvisar para no quedarse fuera del evento. “Algunas se pasaban plata entre ellas para juntar lo que faltaba”, explicó el periodista.

En redes sociales, las opiniones se dividieron. Algunos defendieron la decisión de Ruiz alegando que “si hay gente dispuesta a pagar, no hay problema”, mientras que otros consideraron inaceptable que no se haya informado con claridad. A todo esto, se sumó otra revelación: no sería la primera vez que el cantante aplica esta modalidad.

image.png

Según Flowers, cuando Pablito realiza giras por el exterior, también cobra por encuentros con fans o celebraciones privadas. Aunque muchos justificaron el cobro bajo el argumento de “cubrir gastos”, lo cierto es que el malestar creció al saberse que no hubo ningún tipo de aviso.

Así, en lugar de un festejo inolvidable, el cumpleaños terminó empañado por la desilusión de quienes esperaban una celebración gratuita o, al menos, transparente.