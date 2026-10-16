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Primavera Sound Buenos Aires 2026: artistas y famosos palpitaron el festival

Espectáculos

Benito Cerati, Juan Ingaramo, Santiago Motorizado y Oriana Sabatini fueron algunas de las figuras que participaron de un encuentro en Chacarita, con karaoke y música en vivo.

La previa del Primavera Sound

La previa del Primavera Sound

La cuenta regresiva para el Primavera Sound Buenos Aires 2026 ya comenzó. Este jueves 15 de octubre, artistas de la escena nacional, figuras del espectáculo y representantes de la industria musical se reunieron en Deseo, en Chacarita, para anticipar una nueva edición del festival y presentar Primavera en la Ciudad 2026.

El encuentro tuvo música, un particular karaoke y versiones de canciones de Gorillaz, The Strokes, Lily Allen y otros artistas. Entre quienes se animaron a cantar estuvieron Chechi de Marcos, Juan Ingaramo, Benito Cerati, Florian, Mariano Di Cesare, Wiranda Johansen, Lisa Scha, Sunlid y Babeblade.

También participaron Santiago Motorizado y Leo García, junto con figuras como Oriana Sabatini, Sofi Martínez, Pablo Turturiello, Franco Masini y Sofi Calvo. La reunión funcionó como anticipo de las dos jornadas que el festival celebrará el 28 y 29 de noviembre en el Club Ciudad de Buenos Aires.

Primavera Sound 2026: quiénes tocarán

El sábado 28 de noviembre, la programación tendrá a Gorillaz como uno de sus principales nombres, junto con Yung Lean, CMAT, Danny L Harle, Nation of Language, Ecco2k, Marilina Bertoldi, Juliana Gattas y otros artistas nacionales e internacionales.

El domingo 29 será el turno de The Strokes, acompañados por FKA twigs, Lily Allen, Courtney Barnett, Juana Molina, Santiago Motorizado, Smerz y una amplia selección de propuestas de la escena alternativa. Las entradas para el Primavera Sound Buenos Aires 2026 están disponibles a través de EnigmaTickets.com.

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