Primavera Sound Buenos Aires 2026: artistas y famosos palpitaron el festival
Benito Cerati, Juan Ingaramo, Santiago Motorizado y Oriana Sabatini fueron algunas de las figuras que participaron de un encuentro en Chacarita, con karaoke y música en vivo.
La cuenta regresiva para el Primavera Sound Buenos Aires 2026 ya comenzó. Este jueves 15 de octubre, artistas de la escena nacional, figuras del espectáculo y representantes de la industria musical se reunieron en Deseo, en Chacarita, para anticipar una nueva edición del festival y presentar Primavera en la Ciudad 2026.
El encuentro tuvo música, un particular karaoke y versiones de canciones de Gorillaz, The Strokes, Lily Allen y otros artistas. Entre quienes se animaron a cantar estuvieron Chechi de Marcos, Juan Ingaramo, Benito Cerati, Florian, Mariano Di Cesare, Wiranda Johansen, Lisa Scha, Sunlid y Babeblade.
También participaron Santiago Motorizado y Leo García, junto con figuras como Oriana Sabatini, Sofi Martínez, Pablo Turturiello, Franco Masini y Sofi Calvo. La reunión funcionó como anticipo de las dos jornadas que el festival celebrará el 28 y 29 de noviembre en el Club Ciudad de Buenos Aires.
Primavera Sound 2026: quiénes tocarán
El sábado 28 de noviembre, la programación tendrá a Gorillaz como uno de sus principales nombres, junto con Yung Lean, CMAT, Danny L Harle, Nation of Language, Ecco2k, Marilina Bertoldi, Juliana Gattas y otros artistas nacionales e internacionales.
El domingo 29 será el turno de The Strokes, acompañados por FKA twigs, Lily Allen, Courtney Barnett, Juana Molina, Santiago Motorizado, Smerz y una amplia selección de propuestas de la escena alternativa. Las entradas para el Primavera Sound Buenos Aires 2026 están disponibles a través de EnigmaTickets.com.
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