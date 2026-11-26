Primavera Sound 2026: todo lo que tenés que saber antes de ir al festival
El evento se realizará este sábado 28 y domingo 29 de noviembre en el Club Ciudad de Buenos Aires, con Gorillaz y The Strokes como principales atractivos.
El Primavera Sound Buenos Aires 2026 está cada vez más cerca y miles de personas se preparan para disfrutar de dos jornadas de música en el Club Ciudad de Buenos Aires. Con una programación encabezada por Gorillaz y The Strokes, el festival promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos musicales del año. Sin embargo, antes de salir rumbo al predio, hay una serie de cuestiones importantes que conviene tener en cuenta para evitar inconvenientes en los accesos y aprovechar al máximo la experiencia.
Uno de los puntos centrales es conocer qué objetos están permitidos y cuáles se encuentran prohibidos dentro del predio. También es importante tener presentes los horarios de apertura, las alternativas de transporte y los servicios disponibles durante el evento.
Primavera Sound 2026: cuándo y dónde se realiza
El festival tendrá lugar el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre en el Club Ciudad de Buenos Aires, ubicado en Avenida del Libertador 7501, en el barrio porteño de Núñez. Las puertas abrirán a las 14 y la actividad musical se extenderá durante la tarde y la noche, con tres escenarios y propuestas nacionales e internacionales. La organización informó que el ingreso estará habilitado hasta las 19.30, un dato importante para quienes tengan previsto llegar más tarde y quieran evitar quedarse afuera.
Qué se puede llevar al Primavera Sound 2026
Para ingresar al festival se permitirá llevar carteras y bolsos de hasta 31 litros, protector solar, botellas de agua reutilizables de hasta 500 mililitros, cámaras fotográficas no profesionales, mantas y toallas. También estarán permitidos los desodorantes que no sean en aerosol. En el caso de quienes necesiten ingresar con medicamentos, deberán presentar la receta correspondiente durante los controles de seguridad.
Qué objetos están prohibidos en el Primavera Sound
La organización estableció una serie de restricciones para garantizar la seguridad dentro del predio. No se permitirá ingresar con armas de ningún tipo, computadoras, alimentos ni bebidas compradas fuera del festival. Tampoco estarán habilitados los termos con líquidos calientes ni los equipos de mate. La prohibición alcanza también a las mochilas grandes, valijas, carpas, sillas, patinetas, monopatines y vehículos motorizados. Los asistentes tampoco podrán ingresar con instrumentos musicales, bocinas, drones, punteros láser ni equipos profesionales de fotografía, audio y video.
Por otra parte, estarán prohibidas las sustancias ilegales, los elementos inflamables, los carteles, las pinturas en lata y los animales. Es recomendable revisar estas condiciones antes de salir de casa, ya que los objetos no autorizados pueden generar demoras durante el ingreso.
Cómo llegar al Primavera Sound en el Club Ciudad de Buenos Aires
El predio está ubicado sobre Avenida del Libertador 7501 y cuenta con distintas alternativas de transporte público. Las líneas de colectivo 15, 28, 29, 42 y 130 tienen paradas en las inmediaciones, mientras que también se puede llegar mediante el tren Mitre, ramal Tigre, bajando en la estación Núñez, que se encuentra a unos siete minutos a pie.
Otra posibilidad es utilizar la línea D del subte hasta Congreso de Tucumán y continuar el recorrido en colectivo o caminando. La organización informó que no habrá estacionamiento general dentro del predio, por lo que se recomienda priorizar el transporte público y organizar el regreso con anticipación.
Qué servicios habrá dentro del Primavera Sound 2026
El festival contará con puestos gastronómicos, venta de bebidas, baños y espacios de merchandising oficial. También habrá instalaciones accesibles para personas con movilidad reducida. Hay algunas cuestiones adicionales que conviene conocer antes de asistir: no habrá guardarropa ni sillas disponibles dentro del predio. Por eso, es importante llevar únicamente lo necesario y contemplar que se tratará de varias horas de actividad al aire libre.
En cuanto a las restricciones de edad, los menores de 14 años deberán ingresar acompañados por un adulto responsable. Los chicos mayores de tres años deberán contar con entrada. Por otra parte, los tickets se visualizarán desde la aplicación Enigma y no será necesario imprimirlos. Es importante tener la entrada disponible en el celular para agilizar los controles en los accesos.
Con Gorillaz el sábado y The Strokes el domingo como principales atractivos, el Primavera Sound se prepara para dos jornadas de música en Buenos Aires. Conocer de antemano las condiciones de ingreso y organizar el traslado permitirá evitar contratiempos y concentrarse en lo más importante: disfrutar de los shows.
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