Por otra parte, estarán prohibidas las sustancias ilegales, los elementos inflamables, los carteles, las pinturas en lata y los animales. Es recomendable revisar estas condiciones antes de salir de casa, ya que los objetos no autorizados pueden generar demoras durante el ingreso.

Cómo llegar al Primavera Sound en el Club Ciudad de Buenos Aires

El predio está ubicado sobre Avenida del Libertador 7501 y cuenta con distintas alternativas de transporte público. Las líneas de colectivo 15, 28, 29, 42 y 130 tienen paradas en las inmediaciones, mientras que también se puede llegar mediante el tren Mitre, ramal Tigre, bajando en la estación Núñez, que se encuentra a unos siete minutos a pie.

Otra posibilidad es utilizar la línea D del subte hasta Congreso de Tucumán y continuar el recorrido en colectivo o caminando. La organización informó que no habrá estacionamiento general dentro del predio, por lo que se recomienda priorizar el transporte público y organizar el regreso con anticipación.

Qué servicios habrá dentro del Primavera Sound 2026

El festival contará con puestos gastronómicos, venta de bebidas, baños y espacios de merchandising oficial. También habrá instalaciones accesibles para personas con movilidad reducida. Hay algunas cuestiones adicionales que conviene conocer antes de asistir: no habrá guardarropa ni sillas disponibles dentro del predio. Por eso, es importante llevar únicamente lo necesario y contemplar que se tratará de varias horas de actividad al aire libre.

En cuanto a las restricciones de edad, los menores de 14 años deberán ingresar acompañados por un adulto responsable. Los chicos mayores de tres años deberán contar con entrada. Por otra parte, los tickets se visualizarán desde la aplicación Enigma y no será necesario imprimirlos. Es importante tener la entrada disponible en el celular para agilizar los controles en los accesos.

Con Gorillaz el sábado y The Strokes el domingo como principales atractivos, el Primavera Sound se prepara para dos jornadas de música en Buenos Aires. Conocer de antemano las condiciones de ingreso y organizar el traslado permitirá evitar contratiempos y concentrarse en lo más importante: disfrutar de los shows.