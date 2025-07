Quién es el hijo de Daniela Cardone y por qué eligió tener un bajo perfil

Luego reveló qué situación familiar lo llevó a decidirse por ser actor. “Mi abuela fue una actriz de cine de los años 40 que abandonó su carrera en su tercera película porque apareció mi abuelo, que era médico cardiovascular. Ella trabajó con Olinda Bozán y Homero Cárpena y se llamó artísticamente Gloria Bernal ”, detalló.

“Debe haber sido fuerte para mi abuela. Nunca hablé con ella porque cuando ella murió yo tenías 13 o 14 años y recién estaba arrancando a estudiar teatro, pero debe haber sido difícil dejar todo”, señaló.

Daniela Cardone hijo

Por otro lado, también explicó por qué eligió diferenciarse de su mamá. "Mi madre no está volcada totalmente a la actuación. Hizo otras cosas. Hizo de todo. ¿Qué decirte? Es muy bohemia, muy viviendo cada momento de la vida”, justificó.

Además, cuando Karim destacó la contraposición con su madre, Junior dijo: “Totalmente. Y yo fui creciendo y me fui por otro lado. Seguramente en mi infancia hubo episodios que me marcaron. La exposición de los 90’ fue muy fuerte. Entonces me volqué para otro lado”, explicó.

"Mi madre se vino del sur, sola, y la remó y la remó. Arrancó con el modelaje, la alta costura y después empezó a hacer un poco de todo. La vida te va marcando y seguro que algo en mí, una semillita de mi abuela me dejó, para decir: ‘Yo voy por acá’”, señaló.

“Mi hermana también me inculcó algunas cosas. Después ella se hizo más comercial. Ella me presentó a Helena Tritek con quien hago un ciclo de poesías de Borges y estoy trabajando hace mucho tiempo. (…) Me la presentó y yo me quedé aferrado a ella, estudiamos los textos, los libros, son regalos de la vida", aseguró.