Revelaron cuál es el miedo de Benjamín Vicuña en su pelea con la China Suárez

Es que esto estaría motivada por un temor profundo y concreto: que la actriz se instale con los menores en el extranjero, complicando su vínculo paterno.

Esta preocupación del Chileno estaría relacionada al conflicto paralelo que Mauro Icardi mantiene con Wanda Nara por la tenencia de sus hijas Francesca e Isabella.

Es que el futbolista solicitó la restitución internacional de las niñas y declaró en varias oportunidades su deseo de que se trasladen con él a Turquía.

En ese sentido, la abogada Valeria Carreras, invitada al programa que conduce Luis Ventura, detalló que Migraciones ya tiene alertas activadas y que cualquier viaje de menores al exterior requiere la autorización de ambos progenitores.

La letrada explicó que el mayor riesgo no es el viaje, sino la posibilidad de una "radicación permanente". "No es lo mismo llevarlos a Chile por unos días que a Turquía con una pareja que vive allá. Acá se percibe una intención de mudanza, no de vacaciones", indicó la abogada en referencia a los temores de Vicuña.

Por otro lado, la China Suárez recurriría a la Justicia para intentar modificar la decisión que tomó Benjamín Vicuña y garantizar el derecho a compartir tiempo con sus hijos también fuera del país, aunque esto no sería nada fácil.