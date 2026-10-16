Revelan cómo fueron los últimos minutos de Fernando Confessore con una desesperada maniobra para salvarlo
Un informe de la Policía detalló cómo fueron los dramáticos últimos minutos de Fernando Confessore. Su esposa pidió ayuda tras una descompensación repentina.
La sorpresiva muerte de Fernando Confessore a los 58 años de edad generó una profunda conmoción. En las últimas horas, trascendió el reporte oficial de las autoridades de la Policía que acudieron a su domicilio, revelando cómo fueron los dramáticos instantes finales del querido meteorólogo antes de confirmarse su trágico fallecimiento.
Qué dice el parte sobre la muerte de Fernando Confessore
De acuerdo con el documento emitido por el Sistema Integral de Seguridad, la alerta de emergencia ingresó exactamente a las 02:10 de la madrugada del viernes 16 de octubre. La llamada fue realizada por la esposa del periodista, Paula Gabriela Franco, desde su vivienda ubicada en la calle La Huella al 6200.
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Según el testimonio recabado por los efectivos, el divulgador científico se descompensó repentinamente mientras se encontraba en la cocina de la finca familiar. Ante la urgencia de la situación, el personal policial arribó de inmediato al lugar y comenzó a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).
Poco tiempo después se sumó al operativo una ambulancia del SAME. A pesar de que los médicos continuaron arduamente con las tareas de reanimación avanzada, los esfuerzos no tuvieron éxito. Finalmente, a las 03:00 de la madrugada, se constató oficialmente el óbito del reconocido presentador del tiempo.
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