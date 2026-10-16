Revelan cómo fueron los últimos minutos de Fernando Confessore con una desesperada maniobra para salvarlo

Qué dice el parte sobre la muerte de Fernando Confessore

De acuerdo con el documento emitido por el Sistema Integral de Seguridad, la alerta de emergencia ingresó exactamente a las 02:10 de la madrugada del viernes 16 de octubre. La llamada fue realizada por la esposa del periodista, Paula Gabriela Franco, desde su vivienda ubicada en la calle La Huella al 6200.