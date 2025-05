Revelaron que Beto Casella se casó en secreto con Carolina Wyler: “Fue hace meses”

"Casamiento, él es más famoso que ella, más grande que ella, él pasó por el Bailando, ella no, los dos trabajan en el medio, los dos se visten mal, dijo Yanina", dijo Ángel de Brito.

"Él es polémico", acotó Yanina y detalló sobre la boda: "Se casaron en secreto para veinte personas, en diciembre. Fue familiar, no había famosos".

"Se casó en secreto el señor Beto Casella con Carolina, su novia locutora, hoy su esposa. Ella es divina", dijo Latorre antes de que termine el programa.

"Ellos son muy reacios a hablar de la relación", sumó la conductora de Sálvese quien pueda.

Según informó Ciudad Magazine, que consiguió “pruebas” de esta boda en base a publicaciones en redes sociales de Carolina en la que se ve que, desde diciembre, la locutora usa un anillo nuevo en el dedo anular.

Carolina Wyler

Fuerte cruce entre Viviana Canosa y Beto Casella: "Sos amigo del Bambino Veira"

La fuerte denuncia que hizo Viviana Canosa contra Lizy Tagliani desató una gran polémica. Esta situación hizo que diferentes personas del mundo del espectáculo opinen al respecto y se genere un gran debate.

Uno de los que opinó fue Beto Casella, en Bendita, y defendió a la conductora de La Peña de Morfi. Esto hizo poner furiosa a la periodista, que no dudó en disparar contra el conductor.

“Capaz que el criterio de ella es todo el que no me apoye en esta cruzada recibirá castigo”, dijo Beto, que señaló: “Por lo menos no me metió yendo a locales nocturnos con chicos”.

“Yo tengo cámara hace 30 años”, se defendió Casella. “Tiene que entender que nosotros hace 20 años estamos haciendo un programa de lo que pasa en la tele y ella está protagonizando algo picante”, se justificó.

“Lo que me llama la atención es que ya durante el día de hoy hay dos veces que se desdijo. Esto que era tan fuerte hace 48 horas, la secuencia es rara”, lanzó sin dudar Beto, que le envió un mensaje contundente a los ejecutivos de Telefe: “Mi opinión no importa, pero yo no le soltaría la mano a Lizy”.