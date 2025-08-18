Revelaron por qué Marixa Balli renunció a LAM: “Le bajaron el pulgar"

marixa balli

Marixa Balli se quebró en LAM y renunció en vivo

La bailarina y actriz protagonizó un momento inesperado en pleno aire de LAM, cuando sorprendió al equipo y a los televidentes con una decisión que nadie veía venir. Entre lágrimas, confirmó que se trataba de su última participación en el ciclo y descolocó a todos con una despedida cargada de emoción.

Todo ocurrió este viernes, en los minutos finales del programa que conduce Ángel de Brito. El periodista había adelantado que, desde la próxima semana, se sumarán dos nuevas “angelitas” al panel. Pero la gran sorpresa se dio cuando reveló que Marixa Balli estaba transitando su última emisión.

Apenas escuchó al conductor, Yanina Latorre no ocultó su asombro y lanzó al aire un: “Ay no, ¿en serio?”. Enseguida, Balli, ya al borde del llanto, le respondió a De Brito: “No me hagas llorar. No puedo hablar”. Esa frase marcó el inicio de una despedida donde la emoción superó cualquier intento de contención.

“Tomé la decisión porque hay muchos cambios en mi cabeza, pero estoy muy feliz, muy agradecida”, explicó con esfuerzo, antes de confesar que “venía re bien” evitando las lágrimas, aunque finalmente no pudo sostenerlo y se quebró en vivo. Ángel de Brito no dudó en remarcar que era la primera vez que la veía así en cámara, lo que llevó a Marixa a aclarar con sinceridad: “Amo este programa, amo a todos. Pero nada, necesito un cambio. Ahora empiezo con un nuevo local de Xurama, le puse toda mi energía. Estoy muy agotada. Los voy a extrañar“.