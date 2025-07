Revelaron por qué Pampita se separó de Martín Pepa: el motivo

Según la información, Carolina Ardohain no desea en su vida a una persona que esté constantemente viajando. Los reclamos de Pampita a lo largo de los últimos meses habrían llevado a Pepa a buscar una distancia. “A mí no me dicen que Martín tomó la decisión de separarse sino que fue algo que se fue dando por lo que ocurría. Un hombre que está en un avión permanentemente y una mujer que hace base en Buenos Aires por sus trabajos y familia”, añadió Juan Etchegoyen, destacando la incompatibilidad de agendas.

separacion pampita

El comunicador enfatizó que, si bien Pepa pudo haber pronunciado la frase final de la separación, fue Pampita quien, durante un tiempo considerable, le pidió a Martín que pasara más tiempo con ella. “No digo que Pepa no le haya dicho la frase final de separarse, lo que digo es que Carolina fue la que durante bastante tiempo le fue pidiendo a Martín a ver si podía pasar más tiempo con ella. Martín priorizó sus ocupaciones por sobre el amor. Esto es lo que pasó”, explicó Etchegoyen, dejando en claro que la balanza se inclinó hacia las responsabilidades profesionales de él.

Etchegoyen también quiso despejar cualquier rumor sobre infidelidades. “No tengo chequeado que Pepa haya engañado a Pampita y hago esta aclaración porque se habla enseguida de terceros en discordia”, expresó, desmintiendo posibles involucramientos de terceras personas.

Para concluir, el periodista sintetizó la esencia de la ruptura: “Caro quiere a una persona físicamente a su lado para compartir la vida y no a una persona que esté más sin ella que con ella. Incluso me daban una frase que le habría dicho Caro a Martín por todo esto y es ‘no te tengo nunca conmigo’ y Pepa llegó un punto que saturó y pasó lo que pasó”. La necesidad de una presencia física constante por parte de Pampita, sumada a la saturación de Pepa por la demanda, habrían sido los puntos de quiebre definitivos.