Moria Casán disparó contra Pampita tras su separación: qué dijo

Lejos de bajar el tenor, la diva redobló la apuesta e hizo referencia al dialecto a Ardohain: "No le entiendo cuando habla, bruta, arrastran las eses no sé si de paquetas o de tilingas".

Sin dudas, el clip se viralizó en las redes sociales y el debate se abrió entre los usuarios, que comenzaron a tomar partido por una u otra. Por otro lado, deja en evidencia que no se agradan y que aquella pelea en el Bailando terminó de cortar el poco vínculo que había entre ellas.

moria contra pampita

La reacción de Roberto García Moritán al enterarse en vivo que Pampita se separó

Roberto García Moritán estaba al aire en Lape Club Social cuando contaron que Pampita se había separado de Martín Pepa, y no pudo ocultar la sonrisa. ¿Qué pensará Priscila Crivocapich?

El empresario y dirigente político fue invitado para hablar sobre el cierre de listas de cara a la elección legislativa en la provincia de Buenos Aires, cuando estaba por terminar la entrevista le consultaron sobre su vínculo actual con Carolina Pampita Ardohain, a lo que él respondió: "Muy bien, es una muy buena madre".

Roberto García Moritán y el fantasma del marido de Pampita

En ese momento, la periodista Paula Varela retrucó: "A parte se acaba de separar. No sé si te chusmeó eso ¿o te estoy dando la noticia? Lo estaba guardando para Intrusos pero ya se está filtrando". Ante la noticia, Moritán no pudo ocultar una sonrisa: “No sabía. ¿Es verdad?", dijo.

"Es verdad. ¡Te sorprendió!", le comentó la periodista. A lo que el empresario agregó: “Sí, me sorprendió. No hablamos de esas cosas”. Al notar su reacción, Varela acotó: "Tenés una media sonrisa", pero él rápidamente aclaró: "No, no hagan interpretaciones… Trato de poner un límite porque prefiero hablar sobre mi vocación. Estoy cansado de hablar sobre mí y mis temas, pero entiendo que la pregunta siempre tenga que venir".

Para poner paños fríos, le consultaron sobre su relación con Priscila Crivocapich, Roberto García Moritan expresó: “Estamos bien, es una relación adulta. Todos los días nos elegimos”.