Ricardo Darín le respondió a Luis Caputo: "Debería ser un poquito más educado"

Fastidiados por los dichos de Darín, tanto el Presidente como el titular del Palacio de Hacienda salieron a responderle y, por ello, Intrusos (América) decidió ir a buscar la palabra del actor tras las burlas del Gobierno, luego de que él dijera que una docena de empanadas cuesta 48.000 pesos.

En este sentido, el protagonista de un clásico como lo es "Nueve Reinas" señaló: "Cada uno interpreta lo que quiere. Si mirás bien, se entiende claramente a qué me refiero. Por supuesto que hay todo tipo de empanadas, más caras, más baratas, depende el barrio que te toque y demás, pero en realidad me parece que está claro de qué estábamos hablando, que los precios están elevados, la gente lo sabe", comenzó indicando.

Y agregó: "Esto no tiene nada que ver con hablar mal del Gobierno o del señor (Luis) Caputo, que me trató de 'Ricardito', bastante despectivo para un funcionario público votado en democracia. Debería ser un poquito más educado, yo nunca lo traté mal, no lo conozco, no entiendo por qué me dice 'Ricardito' y eso de que 'lo que dijo es una estupidez', con lo cual, me estaría tratando de estúpido. No me parece que esté bien que haga eso un funcionario público, pero no importa".

"Reinterpretar lo que quise decir va en cada uno, pero es una oportunidad para comprobar hasta qué punto hay tanta gente cargada, que vuelca su odio, su bronca. Te acusan de cosas... que no soy, pero bueno, eso corre por cuenta de cada uno", sumó.

Al ser consultado sobre el temor a opinar por la reacción de las redes sociales y los funcionarios libertarios, Darín señaló: "Si empezás a tener miedo de decir lo que pensás, te empezás a quedar callado y eso no está bien, porque estamos en democracia. Lo más importante es la democracia. Yo respeto al Gobierno, no le falto el respeto, como he respetado a todos, aún no estando de acuerdo".

"Hay que cuidar las formas, pasa que ese es un ejemplo que, normalmente y hasta donde yo entiendo, va de arriba hacia abajo, y si de arriba no te tratan bien, es difícil sostenerlo abajo. Nosotros estamos abajo, somos ciudadanos", manifestó de manera contundente.