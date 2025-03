Romance confirmado: Lucía Maidana y Olivia Wald compartieron una imagen a los besos

Lucía Maidana y Olivia Wald

Además de hacer pública la relación en su feed de Instagram, Lucía también recurrió a su cuenta de X, donde compartió un divertido meme de la política Lilita Carrió anunciando que estaba de novia. “Llegó mi momento, loco”, tuiteó en tono relajado, y de inmediato, su publicación se llenó de comentarios llenos de cariño y apoyo de sus seguidores.

"¡Muy hermosas!", "Estoy en shock", "Fan de su relación" y "No quedará otra que amarlas", fueron solo algunos de los mensajes que recibieron en su publicación, en la que la pareja no solo se mostró feliz, sino también agradecida por el apoyo recibido. Sin duda, este momento marcó un antes y un después para ambas, quienes no dudaron en mostrar su amor abiertamente ante el público.

Desde que se conocieron en julio de 2024, después de que la ex hermanita reaccionara en vivo a “En la cara” (uno de los temas del primer disco de la cantante), comenzaron a vincularlas y hoy sus fans pueden dar por confirmada la relación.

