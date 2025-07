Gastón Trezeguet reveló un video íntimo de un exjugador de Gran Hermano: de quién se trata

“¡Ay mirala a esta! ¡Ay, no, la cola no! ¡Ay Bambi!”, fue la expresión espontánea del ex GH 2001 al ver en pantalla al joven grabándose frente a un espejo mientras se tocaba la cola. Bello, completamente descolocado y visiblemente incómodo, atinó a recuperar su celular con desesperación mientras soltaba un grito de angustia: “¡No! ¡Gastón!”.