Roña Castro: del cuadrilátero al Bailando 2011, la aventura televisiva que terminó en un desenlace aciago

La definición fue ajustada, aunque terminó favoreciendo a Gallardo, que obtuvo el 52,51% de los votos frente al 47,49% de Castro. Con una diferencia de poco más de cinco puntos porcentuales, el exboxeador quedó fuera del programa y cerró así una experiencia televisiva bastante más breve de lo que podía haber imaginado al momento de aceptar el desafío.

Del ring a la pista de Marcelo Tinelli: la incursión peregrina del Roña Castro

Lejos del rigor del cuadrilátero, Castro se encontró con un universo distinto, atravesado por las coreografías, las devoluciones del jurado y los vericuetos del espectáculo. Con su estilo campechano y una personalidad que no pasaba inadvertida, se sumó a la propuesta de Marcelo Tinelli bajo una premisa que bien podría resumirse en un todos con la misma: en la pista, al menos por un rato, las figuras más disímiles debían someterse a las mismas reglas del juego televisivo.

Su participación también dejó en evidencia las dificultades que puede afrontar un deportista al trasladar su experiencia a una disciplina que exige otras destrezas. La trayectoria pugilística de Castro le había dado popularidad y reconocimiento, pero no lo eximió de lidiar con las exigencias coreográficas ni con los imponderables propios de una competencia televisiva.