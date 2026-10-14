Roña Castro: del cuadrilátero al Bailando 2011, la aventura televisiva que terminó en un desenlace aciago
El excampeón mundial de boxeo se animó a la pista de ShowMatch junto a Sofía Macaggi, pero una lesión muscular y el voto telefónico precipitaron su salida del certamen conducido por Marcelo Tinelli.
Jorge Roña Castro construyó una extensa trayectoria en el boxeo, pero también se permitió explorar otros terrenos fuera del cuadrilátero. En 2011, el excampeón mundial se sumó a Bailando por un Sueño, el popular certamen de ShowMatch, donde compartió pista con Sofía Macaggi y se enfrentó a un desafío completamente diferente al de los combates que habían marcado su carrera deportiva.
Su desembarco en el programa de Marcelo Tinelli lo puso frente a las coreografías, las devoluciones del jurado y los vericuetos del espectáculo televisivo. Con su estilo campechano y una personalidad que no pasaba inadvertida, Castro se animó a transitar un territorio ignoto para él, en una experiencia que combinó momentos de exposición mediática con dificultades físicas y una eliminación temprana.
La eliminación del Roña Castro en Bailando 2011: un epílogo aciago
El debut de Castro tuvo lugar en mayo de 2011, cuando salió a la pista junto a Macaggi para presentar una coreografía de pop latino. La pareja obtuvo 34 puntos del jurado, una calificación que le permitió comenzar su recorrido en el certamen, aunque el camino pronto se tornaría más empinado.
Durante los ensayos para la siguiente ronda, el exboxeador sufrió una lesión muscular que complicó su preparación. Pese a las molestias, recibió atención médica y habría sido infiltrado antes de salir a bailar. La contingencia física se convirtió en un escollo mayúsculo para una participación que, hasta entonces, buscaba consolidarse en la competencia.
El desenlace llegó el 14 de junio de 2011, cuando Castro debió enfrentarse en el voto telefónico a Virginia Gallardo. La bailarina había ingresado al certamen en reemplazo de Pamela Anderson, quien no había podido viajar a la Argentina por las complicaciones aéreas vinculadas a las cenizas del volcán Puyehue.
La definición fue ajustada, aunque terminó favoreciendo a Gallardo, que obtuvo el 52,51% de los votos frente al 47,49% de Castro. Con una diferencia de poco más de cinco puntos porcentuales, el exboxeador quedó fuera del programa y cerró así una experiencia televisiva bastante más breve de lo que podía haber imaginado al momento de aceptar el desafío.
Del ring a la pista de Marcelo Tinelli: la incursión peregrina del Roña Castro
Lejos del rigor del cuadrilátero, Castro se encontró con un universo distinto, atravesado por las coreografías, las devoluciones del jurado y los vericuetos del espectáculo. Con su estilo campechano y una personalidad que no pasaba inadvertida, se sumó a la propuesta de Marcelo Tinelli bajo una premisa que bien podría resumirse en un todos con la misma: en la pista, al menos por un rato, las figuras más disímiles debían someterse a las mismas reglas del juego televisivo.
Su participación también dejó en evidencia las dificultades que puede afrontar un deportista al trasladar su experiencia a una disciplina que exige otras destrezas. La trayectoria pugilística de Castro le había dado popularidad y reconocimiento, pero no lo eximió de lidiar con las exigencias coreográficas ni con los imponderables propios de una competencia televisiva.
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