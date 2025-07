Salieron a la luz nuevos chats que complican a Icardi y la China Suárez salió al cruce: "Mandame otra..."

image

Lejos de quedarse en un simple halago, la conversación continuó subiendo de tono. Jazmín le confirmó un encuentro anterior: “Sí, el año pasado nos vimos. Te paso mi (...)”, lo que dio lugar a una nueva respuesta por parte del deportista: “Mandame otra de adelante, no seas mala. No hay chance de que no te vea a vos”.

image

La charla se volvió cada vez más explícita. Mensajes como “Sos divina” y el intercambio de fotografías dejaron en evidencia un interés que iba más allá de lo casual. En ese marco, Icardi incluso llegó a compartir una imagen de visualización única, lo que refuerza la veracidad del diálogo que presentó Salinas.

image

Pero el momento más sorpresivo y que llamó la atención se dio durante el vivo en el que la influencer exponía los chats. Mientras mostraba la conversación con Icardi directamente desde la pantalla de su teléfono, recibió en tiempo real dos mensajes de Eugenia “La China” Suárez.

image

Aunque no se reveló públicamente el contenido exacto de esos mensajes, Salinas no dudó en responder con una historia en su cuenta de Instagram que más tarde decidió eliminar: “Valorate como mujer”, decía su última historia.

image