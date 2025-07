La China Suárez viajó a Turquía con sus hijos tras acordar con Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña

Ya instalada en medio del revuelo mediático, la ex Casi Ángeles habló con la prensa antes de embarcar y confirmó que iniciará acciones legales contra Natasha Rey, quien fue señalada como la responsable de difundir un supuesto video íntimo del futbolista Mauro Icardi, actual figura del Galatasaray.

Además, Suárez aclaró que dicho material corresponde a una etapa anterior, cuando el delantero aún mantenía una relación con Wanda Nara, mamá de sus hijas.

china suarez hijos a turquia

La China Suárez en Ezeiza con sus hijos antes de partir a Estambul: las fotos

image

image

image

Polémica predicción sobre la China Suárez tras el video íntimo de Mauro Icardi: "Magia negra"

image

El reciente conflicto mediático desatado tras la aparición de un video íntimo de Mauro Icardi sigue generando reacciones. En este contexto, una tarotista que se presenta en redes sociales como @piscis_jpeg compartió un inquietante análisis sobre lo que podría suceder con la China Suárez en medio del escándalo que la vuelve a ubicar en el centro de la escena.

A través de varias historias en su cuenta de Instagram, la vidente sorprendió a sus seguidores al asegurar que se encuentra imposibilitada de leerle las cartas a la actriz, no por falta de pedidos sino por la energía que rodearía actualmente a Suárez. Según relató, percibió una presencia espiritual densa y una interferencia que le impide hacer cualquier tipo de lectura tradicional, lo que atribuye a una supuesta práctica de magia negra en curso.

"Voy a volver a aclarar porque no leo a la China, porque me lo piden todo el tiempo. Hace un tiempo noté que está protegida y que además está haciendo un trabajo bastante ambicioso con una bruja", escribió, dejando entrever que no se trata de una sospecha aislada sino de una convicción formada a partir de intentos fallidos de lectura.

image

En su relato, detalló que cada vez que intenta hacer una tirada de cartas vinculada a la actriz, el resultado es extraño: “¿Cómo te das cuenta? Porque sacás cartas y sale cualquier cosa o cartas muy negativas. Se te invierten todas”, comentó. Esa reacción poco habitual la llevó a pensar en la posibilidad concreta de que haya una intervención externa, algo que también le habría repercutido en lo físico.

"La última vez que la leí caí enferma siete días", reveló. La situación fue tan intensa que, según asegura, logró identificar patrones que en su experiencia coinciden con rituales oscuros. “Sé identificar cuando alguien hace un trabajo de magia negra”, lanzó con firmeza, abriendo una línea de interpretación que suma más elementos turbios al ya complejo escenario.

La tarotista no quiso dar precisiones sobre el tipo de ritual que estaría en curso, pero fue contundente con sus advertencias. “En la magia negra todo ritual conlleva un precio y ese precio es alto. No voy a decir qué ritual es, pero se podrán imaginar”, deslizó, dejando entrever que las consecuencias de ese accionar podrían comenzar a manifestarse en el corto plazo. “Las consecuencias que vamos a estar viendo a lo largo de estos meses son daños colaterales de haberte metido con este tipo de rituales”, remarcó.

Ante las reiteradas consultas de sus seguidores por una nueva lectura sobre el futuro de La China, fue clara: no lo hará por el momento. “Para leerla una próxima vez, primero tiene que finalizar este ritual y además tengo que protegerme”, explicó. Y cerró sus historias con una frase cargada de misterio que dejó la puerta abierta a nuevas revelaciones: “Quédense tranquilas que se va a saber todo”. La advertencia se suma a un contexto ya plagado de versiones cruzadas, acusaciones y silencios que alimentan el morbo del espectáculo.

image