Sofi Martínez desmintió a Yanina Latorre sobre el enojo de Telefe: "No entiendo por qué..."

Ante esta versión, la especialista en deportes decidió salir a desmentir lo que la conductora estaba divulgando: "Ella me dice: ‘No entiendo por qué esta polémica’”, informó Andrea Taboada, quien se encargó de ir a buscar la palabra de la periodista.

Según Sofía, Telefe adquirió los derechos para transmitir el Mundial de Clubes en mayo, cuando ella ya había sido contratada por la nueva plataforma digital europea: "Telefe sabía de mi propuesta de DAZN y me impulsaron a hacerlo. Me permite estar en las transmisiones cada vez que pueda. No entiendo de dónde salió ese rumor. Nada que ver. Telefe se portó muy bien conmigo y me dijo que no pierda la propuesta", le dijo Sofía a Taboada, dando por cerrado el tema.

El testimonio de Sofi Martínez, transmitido por Andrea Taboada, terminó de zanjar la cuestión planteada por Yanina Latorre, quien daba por hecho que el canal de las pelotas tenía en la mira a la periodista deportiva.