Steve Lawler se presentará en La Feria Festival en su regreso a la Argentina: los detalles

Argentina ha sido, durante mucho tiempo, un punto clave en la carrera de Steve Lawler, un lugar donde la pasión por la música electrónica se vive con una intensidad inigualable.

Desde sus legendarias presentaciones en Pacha Buenos Aires, Lawler ha cautivado a miles de fanáticos que han seguido su evolución como artista y su capacidad para transformar la pista de baile en una experiencia envolvente.

