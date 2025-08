Susana Giménez volvió a hablar de la muerte de Mila Yankelevich: “Tengo un dolor espantoso"

Ya en el aeropuerto de Ezeiza, la diva fue abordada por la prensa y habló sin filtro sobre la entrevista que Marley le realizó a Mauro Icardi. “No correspondía que yo fuera”, afirmó.

Embed - SUSANA: "EN MI VIDA TOMÉ NI ME TOMARÍA UN CAFÉ CON ALFANO"

Además, negó que Wanda Nara se haya enojado por la charla con el futbolista del Galatasaray. “¿Cómo se va a enojar? Marley está cumpliendo con su trabajo”, dijo.

Lejos de terminar ahí, Susana no esquivó el fuerte cruce que se desató con Graciela Alfano en torno al polémico tapado de piel que había lucido María Julia Alsogaray en la emblemática tapa de la revista Noticias. Sin vueltas, respondió: “en mi vida tomé, ni tomaría un café con ella”.

El contundente pedido de Susana Giménez a Marley para la entrevista con Mauro Icardi que involucra a la China Suárez

Durante la reciente grabación de Marley en Turquía para su programa, donde se dio un mano a mano con Mauro Icardi, surgió un inesperado conflicto detrás de cámara. La presencia de Susana Giménez, quien viajó a Estambul para formar parte del especial, generó un fuerte cruce de intereses debido al vínculo entre Icardi y la China Suárez, actual pareja del futbolista.

En este contexto, Juan Etchegoyen reveló el detrás de escena de lo que ocurrió durante las grabaciones, adelantando detalles que prometen dar que hablar cuando el material salga al aire por Telefe.

“Marley entrevistó a Mauro Icardi en medio de la batalla judicial con Wanda Nara y tengo varios datos para aportar de lo que la previa de este reportaje que tiene a Susana Giménez en primer plano y un nuevo capítulo con la China Suárez de destinataria de un escándalo”, comenzó diciendo Etchegoyen.

A su vez, afirmó: “Hoy temprano me llegó el dato desde Telefe que Wanda Nara había puesto el grito en el cielo al enterarse que en el canal donde es figura se iba a hacer una nota a su ex, Mauro Icardi pero después de hablar con una persona muy cercana a la conductora me lo negaron. Es más, lo que me dijeron es que desde Telefe le preguntaron a Wanda por esta nota y ella dio el ok, incluso dio el teléfono de Mauro para que lo contacten pero si me dieron otros datos que tienen que ver con lo que recién de decía”.

“Marley entrevistó a Icardi y espero que le haya preguntado todo lo que queremos saber pero al margen de esto hubo un pedido de Susana sobre Eugenia que va a dar que hablar y que te voy a contar ya mismo”, añadió Etchegoyen que luego brindó más datos.

“Lo que me dicen a mí es que Susana le hizo un fuerte pedido a Marley y me pasaron el textual. ´Si ella está, prefiero no estar, no voy a estar´ fueron las palabras de Susana que obviamente es amiga de Wanda", dijo al respecto el comunicador.

Y concluyó: “La intención de la China y de Mauro es que Marley les haga nota a los dos pero luego de esta situación quedó cancelado ese plan. Veremos si Susana aparece en la nota con Mauro o tampoco decidió estar por su afecto a la conductora de Masterchef”.