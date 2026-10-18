Tatiana Schapiro reveló el episodio de violencia de Valentín Yankelevich que más la impactó y que él no contó
La periodista contó en La noche de Mirtha que Cris Morena habría presenciado cómo Darío Giordano golpeaba a su nieto a la salida del colegio.
Tatiana Schapiro reveló en La noche de Mirtha un episodio de violencia que Cris Morena habría presenciado a la salida del colegio de su nieto Valentín Yankelevich, un hecho que el joven no contó en la entrevista que le brindó a la periodista, pero que sí figura en las declaraciones judiciales.
Durante la conversación con Juana Viale, Schapiro recordó el impacto que le generó conocer los testimonios de Valentín, de 23 años, quien denunció haber sufrido maltrato físico y psicológico por parte de su padre, Darío Giordano, después de la muerte de su madre, en 2010.
"Hay un episodio que a mí me impactó, que no me lo relata a mí Valentín en la nota, pero está en ambas testimoniales, de Valentín y Franco", explicó al introducir el hecho que la conmovió especialmente.
Luego, la periodista detalló: "Es a la salida del colegio, un día que Cris lo va a buscar y ve cómo (Darío) lo golpea y lo arrastra a la salida del colegio. A partir de ese día las cosas cambian".
La impactante declaración de Cris Morena sobre Darío Giordano
En las últimas horas trascendió el contenido de la declaración testimonial prestada en 2015 por Cris Morena en el marco de la causa judicial iniciada contra Darío Giordano por el delito de "lesiones leves" en perjuicio de sus hijos. Bajo su nombre legal, María Cristina de Giacomi, la célebre productora detalló ante la Justicia los brutales episodios de agresión que padecieron sus nietos, revelando secuencias extremas donde la violencia física del padre solo se interrumpía ante las lágrimas de los pequeños.
Estas actuaciones judiciales concuerdan con lo manifestado previamente por Gustavo Yankelevich, quien había explicado que la presentación formal ante los tribunales resultaba un requisito indispensable para obtener la tutela definitiva de Franco, Valentín y Azul. En su presentación, al ser "preguntada acerca de los hechos denunciados", la empresaria brindó un detallado panorama sobre la conducta de su exyerno.
En el inicio de su exposición, la creadora televisiva indicó “que ella conoció a Dario Giordano desde que comenzó a salir con su hija y siempre notó cierta irritabilidad en él que vió acentuada a partir de la desaparición de su hija Romina Yankelevich”. A partir de esa situación, la abuela pasó a ocuparse del día a día de los chicos, precisando “que acompañaba a los chicos a realizar diversas tareas extracurriculares que el padre aceptó realizaran con el compromiso de la declarante de que se encargara de su traslado”.
El momento de quiebre ocurrió una vez transcurrido el duelo inicial. Según figura en el expediente, la productora “recuerda, en particular que, transcurridos dos años de la muerte de su hija, en una ocasión en la que Franco se hallaba solo con la declarante, repentinamente rompió en llanto, le dijo que su padre le pegaba muy fuerte en la cabeza y lo maltrataba mucho. En ese momento, Franco pidió que no le contara nada a su padre por temor a la reacción”.
Las agresiones no se limitaban a la privacidad del hogar. En la causa consta que “la declarante, en diversas ocasiones, había visto a Darío maltratando verbalmente a su nieto Franco, delante incluso de su abuela”. Además, la artista expuso un desgarrador pacto roto por el agresor: “Franco le comentó que en una de las ocasiones, su padre lo había golpeado tan fuerte que se había detenido ante el llanto de aquel y le había prometido que no le pegaría nunca más, por la memoria de la muerte de su madre. Lo que no cumplió porque las golpizas siguieron”.
Finalmente, el documento judicial señala que, una vez que los niños acudieron a pedir auxilio a su abuelo materno, Giordano reaccionó interrumpiendo el contacto y dificultando el vínculo afectivo entre los menores y su abuela.
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