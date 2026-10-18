Tatiana Schapiro reveló el episodio de violencia de Valentín Yankelevich que más la impactó y que él no contó

Estas actuaciones judiciales concuerdan con lo manifestado previamente por Gustavo Yankelevich, quien había explicado que la presentación formal ante los tribunales resultaba un requisito indispensable para obtener la tutela definitiva de Franco, Valentín y Azul. En su presentación, al ser "preguntada acerca de los hechos denunciados", la empresaria brindó un detallado panorama sobre la conducta de su exyerno.

En el inicio de su exposición, la creadora televisiva indicó “que ella conoció a Dario Giordano desde que comenzó a salir con su hija y siempre notó cierta irritabilidad en él que vió acentuada a partir de la desaparición de su hija Romina Yankelevich”. A partir de esa situación, la abuela pasó a ocuparse del día a día de los chicos, precisando “que acompañaba a los chicos a realizar diversas tareas extracurriculares que el padre aceptó realizaran con el compromiso de la declarante de que se encargara de su traslado”.

El momento de quiebre ocurrió una vez transcurrido el duelo inicial. Según figura en el expediente, la productora “recuerda, en particular que, transcurridos dos años de la muerte de su hija, en una ocasión en la que Franco se hallaba solo con la declarante, repentinamente rompió en llanto, le dijo que su padre le pegaba muy fuerte en la cabeza y lo maltrataba mucho. En ese momento, Franco pidió que no le contara nada a su padre por temor a la reacción”.

Las agresiones no se limitaban a la privacidad del hogar. En la causa consta que “la declarante, en diversas ocasiones, había visto a Darío maltratando verbalmente a su nieto Franco, delante incluso de su abuela”. Además, la artista expuso un desgarrador pacto roto por el agresor: “Franco le comentó que en una de las ocasiones, su padre lo había golpeado tan fuerte que se había detenido ante el llanto de aquel y le había prometido que no le pegaría nunca más, por la memoria de la muerte de su madre. Lo que no cumplió porque las golpizas siguieron”.

Finalmente, el documento judicial señala que, una vez que los niños acudieron a pedir auxilio a su abuelo materno, Giordano reaccionó interrumpiendo el contacto y dificultando el vínculo afectivo entre los menores y su abuela.