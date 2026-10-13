Cronología de un horror: la denuncia de Valentín Yankelevich contra su padre Darío Giordano

En ese sentido, también habló del momento en que encontró amor: "Mi abuelo Gustavo me salvó la vida. Él me devolvió la vida. No solo por el hecho de que nos acompañó, nos escuchó, se encargó de que podamos salir de esa casa, sino porque nos dio lo único que necesitábamos como dos nenes que habían perdido a su madre, y en este caso a su padre porque si vos me preguntás a mí fue como perderlo... yo no tenía padre. Nos dio lo único que necesitábamos que era amor".

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2. La contundente reacción inicial de Gustavo Yankelevich

Ante la repercusión del relato, Gustavo Yankelevich publicó un sentido mensaje de respaldo en sus redes sociales, acompañado por una fotografía junto a sus nietos. El productor reivindicó la valentía de los jóvenes al visibilizar los momentos más oscuros de su infancia y remarcó la resiliencia con la que lograron superar el dolor para salir adelante.

En su conmovedor descargo, Yankelevich expresó todo el amor y el orgullo que siente por el camino recorrido por los hermanos: “Por haber pasado por lo que pasaron,por haber sufrido lo que sufrieron, por lo que lucharon para salir adelante y por sentir que la vida vale la pena vivirla….. tienen toda mi admiración. Los amo!".

3. El respaldo unánime del mundo del espectáculo

La valentía de Valentín generó una masiva ola de contención entre destacadas figuras de los medios. Entre las múltiples expresiones de afecto, el actor Nicolás Vázquez le dedicó emotivas palabras: “Valen: admiro profundamente tu valentía y celebro que hoy puedas expresar todo lo horrible que te tocó vivir y que hayas logrado transformar tanto dolor en amor. Sos una persona hermosa y vales mucho. Qué bendición tener a Gustavo, ese abuelo-padre que te rescató de tanto sufrimiento y te ayudó a construir esta hermosa vida, rodeado de gente que te ama y te cuida. Estoy seguro de que tu mamá Ro, desde otro plano, está orgullosa de vos, te acompaña y te cuida siempre. Te quiero mucho”.

En esa misma línea, Sofía Zámolo manifestó su conmoción frente al sufrimiento atravesado por los niños: “Por favor, cuánto dolor. Inimaginable que después de perder a su mamá y siendo tan chiquitos, iban a vivir un infierno así. Gracias por compartir Valen, estás ayudando a muchos chicos y adolescentes a poder salir a pedir ayuda”.

Asimismo, Flor Torrente subrayó la importancia de romper el silencio: “Que valiente valen, que bueno que puedas compartirlo, justamente para todo lo que decís. Liberarte y darle ese empujoncito a todos aquellos/as que estén sufriendo y normalizando su vida porque es la que conocen. Hablar salva, te abrazo valen, todos lo hacemos”.

Las muestras de afecto sumaron además los mensajes de Rocío Igarzábal, quien expresó: “Valen, hablar es lo más importante. Sos muy valiente”, Marcela Klosterboer al enviar “Mucho amor para todos ustedes”, y Paula Chaves al sintetizar: “Qué valientes”.

4. Los archivos del pasado: "Trip", el recuerdo del embarazo y el rol de María Algañarás

A raíz del impacto mediático, resurgieron viejos registros televisivos. Uno de ellos corresponde al ciclo "Trip", donde Romina Yan mantenía una charla durante un viaje en auto con su amigo Guido Kaczka. En ese fragmento, el conductor le señalaba: “Tenés una obsesión. Porque hay parejas y parejas”, a lo que la actriz respondía: “Pero no es enferma nuestra relación, no digas así”, derivando en el remate humorístico de Kaczka: “No, en terapia te habían dicho, yo no lo dije”.

Tiempo después, al ser abordado por la prensa sobre este archivo, Kaczka prefirió mantenerse al margen: “Les pido disculpas, porque yo miro los programas y me entero, pero hay algunos temas particulares de los que no quiero hablar ni opinar. Me parece que no corresponde, que no es conveniente”.

En paralelo, cobró visibilidad un video del archivo televisivo donde Giordano le enviaba un cariñoso saludo en pantalla a la actriz: “Bueno amor, te mando un beso grande. Espero que la estés pasando bien y no te olvides de cuidar mucho esa panza. Nada más, te adoro”.

Asimismo, la atención se posó sobre Mery Algañarás, actual esposa de Giordano. En el programa "Cortá por Lozano", la periodista Marisa Brel sostuvo que la mujer solía retirar de la propiedad a Azul —la hija menor de Romina— para preservarla de las agresiones que padecían sus hermanos mayores. Adicionalmente, el periodista Santiago Sposato notó que el inicio de la relación entre Giordano y Algañarás en 2012 coincidía con el período en que Valentín ubica los hechos denunciados.

5. La revelación telefónica de Gustavo Yankelevich en "Intrusos"

En una extensa y conmovedora intervención en el programa "Intrusos", Gustavo Yankelevich repasó la odisea judicial y personal vivida tras acoger a sus nietos. El productor comenzó relatando los inicios de la custodia: “Hacía solamente un mes que los chicos vivían conmigo”. Explicó además la necesidad de mantener reservas legales durante el proceso: “Si mediatizábamos este tema, los nenes no iban a lograr su objetivo, que era que me pudieran dar la tenencia a mí”. Quebrado por la emoción al recordar la frase de su nieto sobre su rescate, el empresario admitió: “Me estoy emocionando y me va a costar hablar”, añadiendo con gratitud que “en realidad fueron muchos los que los ayudaron a los chicos, entre otros, ustedes”.

Respecto al motivo del silencio prolongado, Yankelevich detalló el estricto monitoreo judicial: “Los chicos hubieran querido hablar desde el primer día”, puntualizando que “entonces ellos no hablaban porque a mí me dieron la tenencia por tres meses y no podían volver a su casa. Hubiera sido un desastre”. En ese sentido, agregó que “cada tres meses a mí me monitoreaban cómo estaban los chicos. No cada tres meses, todos los días monitoreaban”, concluyendo que “íbanos a tribunales y entonces no podíamos hablar. Aunque los chicos tenían ganas de decir su verdad, que era la verdad”.

El productor también destacó la temprana intervención de Cris Morena en el alerta familiar: “La primera que notó esto fue Cris (Morena). Lo digo porque, como no está tan mencionada en la nota, pareciera que no lo hubiera notado o no hubiera actuado. Cris lo notó, y me habló a mí, me advirtió: ‘Está pasando algo raro, prestale atención a los chicos’”. Tras ese aviso, el productor decidió profundizar el contacto: “Yo le empecé a prestar atención a los chicos. En principio pensé que era algo pasajero, pero cada vez era más fuerte y más grande”.

Durante un almuerzo, el pedido de ayuda se tornó explícito cuando Franco le dijo: “Abuelo, quiero ir a vivir con vos”. Frente al intento de gestionar una convivencia temporal, Yankelevich recordó su diálogo con Giordano: “Cuando yo me junté con Darío y le dije: ‘Darío, Franco me pidió si no podía venir una semana’”, encontrando una tajante negativa: “Y él me contestó: ‘De ninguna manera, yo soy el dueño. Hasta los 18 años van a hacer lo que yo quiera. No, de ninguna manera va a venir’”. Esa reacción encendió las alarmas del abuelo: “Y ahí dije: ‘Guau. Acá está pasando algo más grande de lo que yo pensaba’”.

Al indagar sobre los motivos de la negativa, Franco le reveló la golpiza recibida por solicitar ese permiso: “Me dijo: ‘Cuando papá se enteró que yo te pedí a vos de ir una semana a tu casa, me cagó a trompadas, me desmayó a golpes’”, confesando Yankelevich que “recordar esto me cuesta mucho”. Según rememoró el productor, los niños describían la dualidad del hogar afirmando que “cuando ustedes vienen a casa es una persona y cuando se van y cierran la puerta aparece el monstruo”.

El límite definitivo llegó tras la llamada de la madre de una amiga de Valentín: “Ahí dije: ‘Hasta acá llegamos’. No había más tiempo”. A partir de allí, el productor se hizo cargo de las actuaciones con el auxilio de las instituciones competentes: “Se fueron con nada, con su mochilita”, concluyó sobre el rescate articulado junto a la Oficina de Violencia Doméstica y la Defensoría Pública.

6. La postura de Cris Morena y la aclaración sobre el homenaje "ViveRo"

A través de sus redes sociales, Cris Morena compartió una síntesis del sentimiento familiar que los une frente a la adversidad: “Estuvimos juntos, estamos juntos y estaremos juntos siempre. Los amo”.

Paralelamente, Gustavo Yankelevich despejó dudas sobre la presencia de Darío Giordano en el evento tributo "ViveRo" realizado en 2018 en el Teatro Gran Rex. Frente a las especulaciones sobre su asistencia, el productor aclaró: “Leí que algunos preguntan para qué lo invitamos. Nadie lo invitó”, precisando que la participación de su exyerno obedeció a la presencia de la menor de la familia: “Iba a cantar esa noche en el escenario junto con sus hermanos. Darío, en lugar de mandarla con otra persona, fue él”.

Tras la denuncia de uno de sus hijos, se conoció una entrevista que Darío Giordano había brindado a Canal 9.

7. El descargo oficial de Darío Giordano

Ante el impacto de la denuncia, Darío Giordano hizo público un extenso comunicado donde rechazó categóricamente las acusaciones de agresión física y psicológica. En su escrito, el gastronómico repasó los inicios del vínculo con Romina Yan y la devastación que le produjo su deceso a los 36 años, al tiempo que defendió su desempeño como padre en medio de la adversidad.

En uno de los tramos centrales del documento, Giordano aseveró: “Quiero dejar algo en claro: rechazo las acusaciones de violencia que se me atribuyen. Ni antes ni después del fallecimiento de Romina hubo episodios de esas características en nuestra familia. Estas cuestiones fueron objeto de una causa judicial y considero importante que se conozca lo que efectivamente resolvió la Justicia, se trata de una causa en la cual fui sobreseído en el año 2018. Como siempre sostuve, esos hechos que se denuncian nunca ocurrieron y por lo tanto nunca fueron comprobados”.

Respecto al vínculo actual con sus hijos y la exposición de las diferencias en el terreno mediático, manifestó: “No voy a discutir públicamente con mi hijo Valentín. No voy a responderle a través de los medios de comunicación. No voy a cuestionar sus sentimientos ni a exponer episodios de nuestra intimidad familiar para intentar demostrar que tengo razón. Lo amo y siempre lo amaré con toda mi alma, como lo amamos con Romina desde el momento en que decidimos traerlo a este mundo. Aunque es posible que, en ese momento de duelo y dolor, yo no haya estado a la altura de lo que él y Franco necesitaban. Les pido perdón por eso y puedo entender su angustia”.

8. La firme respuesta de Gustavo Yankelevich y la reacción de sus nietos

Tras la difusión del comunicado de Giordano, Gustavo Yankelevich brindó una entrevista a Eduardo Feinmann donde reveló la llamada inmediata que recibió de su nieto piloto: “¿Vos leíste esto?”.

Al evaluar la postura adoptada por su exyerno en el escrito, el productor compartió la reflexión formulada en conjunto con Valentín: “Tenía la posibilidad después de tantos años de pedir perdón y de decir ‘me equivoqué’”, añadiendo que esa actitud “lo hubiera dejado mejor parado que insistir en que es inocente y no tiene nada que ver. Pero bueno, cada uno es como es”. Finalmente, Yankelevich ratificó de forma tajante la veracidad de los hechos relatados por los jóvenes: “Los chicos están contando la verdad, no están contando su verdad. Están contando la verdad”.