The Last of Us: el impresionante récord que alcanzó su segundo capítulo

El episodio no solo ha elevado el listón en cuanto a producción y narrativa, sino que también ha reavivado el entusiasmo de los seguidores, quienes ahora esperan con aún más ansias los próximos capítulos. Con varios episodios aún por estrenarse, este nuevo récord no solo aumenta las expectativas, sino que refuerza la idea de que The Last of Us podría consolidarse como una de las adaptaciones de videojuegos más exitosas y respetadas en la historia de la televisión. Si mantiene este nivel de excelencia, el legado de la serie está destinado a trascender la pantalla.

The Last of Us

Próximos episodios a las 22 hs

Episodio 3: 27 de abril.

Episodio 4: 4 de mayo.

Episodio 5: 11 de mayo.

Episodio 6: 18 de mayo.

Episodio 7: 25 de mayo.

Lo que tenés que recordar de la temporada 1 de "The Last of Us"

La serie, disponible en Max, arranca con un mundo que se desmorona a raíz de una pandemia provocada por un hongo mutado —el cordyceps— que transforma a los humanos en criaturas agresivas y descontroladas.

La trama nos presenta a Joel Miller (Pedro Pascal), un hombre marcado por la tragedia desde el inicio: pierde a su hija en medio del caos de los primeros días del brote. Veinte años después, endurecido por la vida y convertido en contrabandista, Joel acepta una misión que cambiará su destino. Debe escoltar a Ellie (Bella Ramsey), una adolescente inmune al virus, a través de un Estados Unidos desolado, con la esperanza de que su biología sirva para desarrollar una cura.

A lo largo de su viaje, el vínculo entre Joel y Ellie se transforma. Lo que comienza como una relación distante y funcional se convierte en un lazo casi paternal, moldeado por las pérdidas, los peligros y las decisiones extremas que deben tomar. La serie también se detiene en historias secundarias que expanden el universo narrativo, como la emotiva historia entre Bill y Frank o el trágico destino de los hermanos Henry y Sam, que dejan una marca imborrable en Ellie.

Hacia el final, Joel toma una decisión que redefine todo. Al descubrir que la creación de una vacuna acabaría con la vida de Ellie, decide rescatarla del hospital de las Luciérnagas, eliminando a quienes se interponen. Este acto, impulsado por el amor y el miedo a perderla, lo lleva a mentirle: le dice que hay más personas inmunes y que el experimento no fue posible. Aunque Ellie acepta su explicación, se percibe la duda en su mirada, una grieta en la confianza que compartían.