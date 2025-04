"The Last of Us": a qué hora se estrena el episodio 2 en Max y quiénes son los nuevos personajes

Oficialmente los domingos se volvieron a convertir en el día de "The Last of Us" debido al estreno de la segunda temporada que fue lanzada en Max el pasado domingo 13 de abril. Tal es así que, a partir de esa fecha, los episodios que conforman la nueva edición llegarán a la plataforma en los domingos subsiguientes hasta finalizar con la misma. Es por eso que este 20 de abril se lanza el segundo capítulo compuesto por una historia llena de tensión, emoción y decisiones difíciles.