The Offspring vuelve a la Argentina

The Offspring es una banda estadounidense de punk rock formada en 1984 en Garden Grove, California. Fundada por Dexter Holland (voz, guitarra) y Greg K. (bajo), más tarde se unió Noodles (guitarra principal), consolidando el núcleo de la banda. Su carrera despegó con el lanzamiento de "Smash" en 1994, un álbum icónico que incluyó éxitos como "Come Out and Play" y "Self Esteem". Este disco, editado por Epitaph Records, se convirtió en el álbum independiente más vendido de la historia en ese momento, catapultando a la banda al estrellato internacional.

En los años siguientes, The Offspring mantuvo su popularidad con álbumes como "Americana" (1998), que presentó éxitos masivos como "Pretty Fly (for a White Guy)" y "The Kids Aren't Alright". Su estilo mezcla el espíritu rebelde del punk con un enfoque melódico y humorístico, lo que los ha mantenido relevantes a lo largo de décadas.

Con más de 40 millones de discos vendidos, The Offspring continúa siendo un referente del punk rock, destacándose por su energía en vivo y letras que abordan temas sociales con ironía y crítica.