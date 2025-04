"Thunderbolts": quién es quién en la nueva película de Marvel

Hace tiempo que no me hacía ilusión un nuevo estreno de Marvel. No sé si porque soy muy de la época de la fase tres, criada con los Avengers de calidad o porque realmente la franquicia ha tenido una decaída inmensa que, sinceramente, sospecho es por lo último. Sin embargo, este jueves 1 de mayo se estrena "Thunderbolts" y la emoción es incontrolable. En especial porque habrá viejos conocidos formando un nuevo equipo del MCU que llega para quedarse.