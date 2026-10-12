Tremendo blooper: Hernán Coronel de Mala Fama sufrió una caída en MasterChef Celebrity

El humor de Mala Fama y la reacción después del accidente

Fiel a su personalidad, Coronel se tomó el blooper con naturalidad y humor. La caída generó risas y complicidad en el estudio, mientras el cantante volvió a mostrar que su participación en el programa también está marcada por su espontaneidad y su manera particular de afrontar las situaciones inesperadas.

Su reacción ayudó a transformar el accidente en una escena divertida de la gala. En lugar de quedarse con el golpe, el líder de Mala Fama siguió adelante con el desafío y mantuvo su estilo descontracturado durante la competencia.

La participación de Coronel en MasterChef Celebrity viene acompañada de momentos que van más allá de la cocina. Su forma de desenvolverse frente a las cámaras, sus ocurrencias y su vínculo con la música popular aportan un costado diferente al formato, que combina exigencia culinaria con entretenimiento.