“Está rica, está finita, está sabrosa, tiene una historia, la sabés hacer desde chico. Es difícil que cierre la historia, la emoción con el sabor y el producto final, y acá está. Todo es emocionante, hasta cuando mordés, cuando probás. Es maravillosa la pizza”, destacó. Tras esas palabras, Hernán se acercó al chef y ambos se fundieron en un abrazo que dejó una de las escenas más emotivas de la temporada.