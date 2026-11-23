MasterChef Celebrity: la historia detrás de la pizza de Hernán de Mala Fama que emocionó al jurado
El cantante preparó una receta que le hacía su papá durante una etapa de muchas dificultades económicas. El momento especial con Germán Martitegui.
Hernán Coronel, líder de Mala Fama, protagonizó uno de los momentos más emotivos de MasterChef Celebrity. En el desafío de preparar un plato que representara su historia personal, el músico eligió cocinar una pizza que le trae recuerdos de su infancia y de una época difícil para su familia.
La preparación tuvo un significado especial: era una receta que su papá hacía cuando atravesaban problemas económicos y tenían pocos ingredientes para cocinar. Al presentar el plato, el cantante contó que inicialmente pensaba llamarlo “Capitán Coyote”, por la pizzería que habían tenido, pero decidió cambiarle el nombre por uno que resumiera mejor aquella experiencia.
“Se iba a llamar Capitán Coyote, que era la pizzería que teníamos nosotros, pero decidí recién ponerle ‘La parabronca’, porque cuando estábamos bien pobres, mi papá con un poco de harina y un poco de queso, para zafar, nos hacía pizza. ‘La parabronca’, por la bronca del hambre, ¿no? Eso", explicó.
El desgarrador recuerdo de Hernán de Mala Fama en MasterChef
La historia impactó a los integrantes del jurado. Germán Martitegui recordó que Hernán había aprendido a preparar esa pizza cuando tenía 11 años. El músico detalló que esta vez había podido sumar más ingredientes, entre ellos fugazzeta y jamón con pancetilla.
La reacción de los especialistas fue contundente. “Nunca en la historia de MasterChef llegó algo así acá”, expresó Martitegui. Damián Betular coincidió: “Ni los días de pizza”. Maru Botana, por su parte, resumió su impresión con un: “Es tremendo”.Pero el momento más conmovedor llegó con la devolución de Martitegui.
“Está rica, está finita, está sabrosa, tiene una historia, la sabés hacer desde chico. Es difícil que cierre la historia, la emoción con el sabor y el producto final, y acá está. Todo es emocionante, hasta cuando mordés, cuando probás. Es maravillosa la pizza”, destacó. Tras esas palabras, Hernán se acercó al chef y ambos se fundieron en un abrazo que dejó una de las escenas más emotivas de la temporada.
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