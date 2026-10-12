Con un error imperdonable con el calamar: quién quedó eliminado de MasterChef Celebrity

Maru Botana fue la encargada de anunciar la eliminación de la exconductora de Telefe Noticias, quien no ocultó su tristeza por el exiguo paso por el reality: "Sinceramente esperaba seguir porque le puse bastante y siempre cociné con amor, pero bueno, esto es una competencia", reconoció visiblemente conmovida.

La despedida de Paula Trapani y el pedido de repechaje

Antes de colgar el delantal, Betular intentó calmarla destacando lo imprevisto del formato: "MasterChef es así, un mal día te deja afuera. Ojalá haya una revancha porque te queremos volver a ver".

Con el afecto y los abrazos de todos sus compañeros de estudio, Trapani dejó su lugar en la mesada y dejó en claro sus ganas de regresar en una futura instancia de repechaje: “Quiero un derecho a réplica. Me gustaría volver porque el grupo es hermoso y amo este canal que fue mi casa durante tantos años”.