Valentina Cervantes reveló qué conversaciones tiene con las demás botineras
La influencer contó de qué se habla en el grupo de WhatsApp de las esposas de los jugadores de la Selección Argentina.
Durante los últimos meses, Valentina Cervantes comenzó atener más repercusión en los medios de comunicación. En las últimas horas, la pareja de Enzo Fernández reveló intimidades del vínculo que mantiene con las mujeres de los jugadores de la Selección Argentina.
La influencer estuvo de invitada a Resu en vivo (Resumido) y contó que en el grupo suelen conversar cuestiones de logística vinculadas a las fechas de los partidos.
“Todavía no se habla, pero más adelante sí y es muy lindo el grupo. Nos llevamos súper. Capaz que en el año no hablamos, pero cuando viene la Copa América o el Mundial sí”, reveló.
Y, siguió: “Sacar nunca se saca nadie. La que sale, sale porque quiere, pero nunca se sacó a nadie. Y suponte que se separe, sale sola la chica, nadie echa a nadie”.
En ese sentido, consultaron con cuál de las mujeres se lleva mejor, y respondió: “Con todas. He conocido a muchas, algunas que ya no están, como Jorgelina, la mujer de Ángel, que me ayudó un montón”.
En cuanto a si Tini Stoessel está en el grupo, Valentina contestó: “Ay, no sé, tendría que chequear porque hace un montón que no lo veo, pero debe estar”.
“Capaz, cuando se case”, lanzaron con picardía en el ciclo. Y ella negó: “No, no hace falta que esté casada porque yo no estoy casada tampoco".
Enzo Fernández y Valentina Cervantes disfrutan de unas vacaciones soñadas en México
Luego de consagrarse campeón con el Chelsea en la final del Mundial de Clubes 2025, Enzo Fernández, una de las figuras más destacadas del fútbol argentino, decidió celebrar su reciente triunfo de una manera inolvidable: con una escapada paradisíaca junto a su familia en Costa Mujeres, México.
El mediocampista argentino, de 24 años y campeón del mundo con la Selección Argentina, y su pareja, la modelo e influencer Valentina Cervantes, de 25, iniciaron esta nueva aventura familiar el lunes 14 de julio. Junto a sus dos hijos, Olivia (5) y Benjamín (1), la familia Fernández disfruta de unas vacaciones soñadas en este destino mexicano, demostrando que pese a los inconvenientes de pareja que sufrieron, ahora están mejor que nunca.
Para su merecido descanso, el futbolista y su familia eligieron el Family Selection at Grand Palladium Select Costa Mujeres. Este hotel, diseñado especialmente para familias que buscan experiencias exclusivas y memorables, ofrece servicios premium y un entorno natural privilegiado. Allí, los Fernández disfrutan de días de relax, juegos y momentos de conexión en un ambiente ideal tanto para adultos como para niños.
La emoción por el reciente logro de Enzo fue expresada por Valentina Cervantes, quien afirmó con orgullo: “Otra más nuevamente y que sigas ganando, que orgullo y admiración nos haces sentir y vivir momentos inolvidables que quedan en nuestra memoria para siempre”.
Por su parte, Enzo Fernández agradeció el apoyo incondicional de los suyos desde su merecido descanso, expresando: “Los amooooooooo con mi vida. Gracias por acompañarme siempre sea donde sea ahí están gracias”. La celebración en familia es un reflejo del equilibrio que el futbolista busca entre su exitosa carrera profesional y su vida personal, compartiendo sus logros con quienes lo acompañan día a día.
