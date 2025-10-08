Valentina Cervantes reveló qué conversaciones tiene con las demás botineras

En cuanto a si Tini Stoessel está en el grupo, Valentina contestó: “Ay, no sé, tendría que chequear porque hace un montón que no lo veo, pero debe estar”.

“Capaz, cuando se case”, lanzaron con picardía en el ciclo. Y ella negó: “No, no hace falta que esté casada porque yo no estoy casada tampoco".

Valu Cervantes no sabe si Tini está en el grupo de las botineras pic.twitter.com/HRVsCCUgi5 — SQP (@SQP_oficial) October 6, 2025

Enzo Fernández y Valentina Cervantes disfrutan de unas vacaciones soñadas en México

Luego de consagrarse campeón con el Chelsea en la final del Mundial de Clubes 2025, Enzo Fernández, una de las figuras más destacadas del fútbol argentino, decidió celebrar su reciente triunfo de una manera inolvidable: con una escapada paradisíaca junto a su familia en Costa Mujeres, México.

El mediocampista argentino, de 24 años y campeón del mundo con la Selección Argentina, y su pareja, la modelo e influencer Valentina Cervantes, de 25, iniciaron esta nueva aventura familiar el lunes 14 de julio. Junto a sus dos hijos, Olivia (5) y Benjamín (1), la familia Fernández disfruta de unas vacaciones soñadas en este destino mexicano, demostrando que pese a los inconvenientes de pareja que sufrieron, ahora están mejor que nunca.

Para su merecido descanso, el futbolista y su familia eligieron el Family Selection at Grand Palladium Select Costa Mujeres. Este hotel, diseñado especialmente para familias que buscan experiencias exclusivas y memorables, ofrece servicios premium y un entorno natural privilegiado. Allí, los Fernández disfrutan de días de relax, juegos y momentos de conexión en un ambiente ideal tanto para adultos como para niños.

La emoción por el reciente logro de Enzo fue expresada por Valentina Cervantes, quien afirmó con orgullo: “Otra más nuevamente y que sigas ganando, que orgullo y admiración nos haces sentir y vivir momentos inolvidables que quedan en nuestra memoria para siempre”.

Por su parte, Enzo Fernández agradeció el apoyo incondicional de los suyos desde su merecido descanso, expresando: “Los amooooooooo con mi vida. Gracias por acompañarme siempre sea donde sea ahí están gracias”. La celebración en familia es un reflejo del equilibrio que el futbolista busca entre su exitosa carrera profesional y su vida personal, compartiendo sus logros con quienes lo acompañan día a día.