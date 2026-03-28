Valentina Cervantes habló sobre Enzo Fernández y en River se encendió la esperanza

El panorama de Enzo Fernández sigue abierto. Aunque mantiene contrato con Chelsea y se muestra a gusto pese a los resultados recientes, en las últimas semanas su nombre volvió a aparecer con fuerza en la órbita de Real Madrid. El mediocampista formado en River atraviesa un gran presente, lo que también alimenta las expectativas de los hinchas de la Selección Argentina de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.