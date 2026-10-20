Virginia Lago se conmocionó al conocer la muerte de Antonio Grimau: "Dios mío"

Al reconstruir aquel último encuentro, Lago aportó otro detalle sobre el estado en el que había visto a Grimau. Según relató, en esa oportunidad, el actor "estaba con el aparatito para respirar".

Los problemas de salud que había atravesado Antonio Grimau

El actor ya había enfrentado una situación delicada en 2021, cuando contrajo coronavirus y desarrolló una neumonía bilateral. A raíz de ese cuadro, debió permanecer internado durante casi dos meses.

Su trayectoria dejó una huella en la televisión y el teatro argentino, con personajes que acompañaron distintas generaciones de espectadores. Tras conocerse su fallecimiento, las palabras de Virginia Lago reflejaron tanto el impacto de la noticia como el cariño y el respeto que mantenía por quien fue su compañero de profesión.