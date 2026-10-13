Wanda Nara entró con la Policía a la casa de Mauro Icardi: "La nena llamó..."

Cronología del operativo policial

De acuerdo con los registros e informes policiales leídos durante la transmisión:

20:55 hs: Se recibe la alerta y comunicación oficial sobre la presencia en los accesos al barrio "La Isla".

21:02 hs: Arriba un móvil del Comando de Patrullas de Tigre escoltando a Wanda Nara y a Migueles.

22:35 hs: Tras más de una hora y media de gestiones e intervención de los efectivos en el lugar, Wanda Nara se retiró del barrio en compañía de su hija.

El trasfondo del conflicto

Desde el entorno del futbolista expresaron un profundo malestar con el accionar de la conductora, calificando la convocatoria a la fuerza pública como un "show mediático e innecesario" habida cuenta de que el retiro de las menores ya estaba previamente pactado y autorizado con Migueles.