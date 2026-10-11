Wanda Nara al borde de la censura: publicó una foto completamente desnuda y revolucionó las redes

Entre las respuestas que recibió, algunos usuarios apuntaron directamente contra su rol familiar y expresaron críticas por la decisión de mostrarse de esa manera. "Pobre de tus hijos mayores. Vergüenza das", escribió una persona, en uno de los comentarios que generó mayor controversia.

Otros mensajes se centraron en su situación económica y en la necesidad de promocionar contenido exclusivo. "Innecesario. Supuestamente sos millonaria", fue otra de las respuestas que apareció debajo de la publicación.

También hubo comentarios con un tono más irónico y otros que manifestaron sorpresa ante la imagen. "No seas mala, Wanda", "Mauro pagando suscripción" y "¿Esto es real?", fueron algunas de las frases que dejaron los usuarios.

La publicación volvió a poner a Wanda Nara en el centro de la conversación digital, en una estrategia que combina exposición, provocación y promoción de su contenido para suscriptores. Mientras la imagen continúa generando repercusiones, las opiniones quedaron divididas entre las críticas, las bromas y la curiosidad que despertó su mensaje.