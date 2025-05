Wanda Nara habló tras el escándalo con su exempleada: qué dijo

"Dice: 'la empleada era de Maxi (López), no era mía. Cuidaba a los varones, cuando me separé, e iba a la casa de Maxi. Solo que como Maxi no tiene cuentas en la Argentina y es imposible embargar van contra mí", comenzó diciendo la conductora del ciclo de América TV .

"No trabajó en mi casa en Argentina jamás. Ana (Rosenfeld) sabe. Limpiaba una casa en Puerto Madero que alquilaba Maxi y vivió en Italia unos meses con Maxi. Debería reclamar en Italia", aclaró Nara.

Luego, la presentadora acotó: "No creo que mienta en una cosa así. La señora está acá y está haciendo esto acá y seguramente le piden a Wanda porque tiene cuentas en la Argentina".

Sorpresa y polémica: Wanda Nara pasó el 25 de Mayo con sus hijas y los Icardi

En medio de la polémica y mientras Mauro Icardi se encuentra en Turquía con la China Suárez, Wanda Nara viajó a Rosario junto a sus hijas Francesca e Isabella para que pasen el 25 de Mayo junto a su familia paterna.

Durante las últimas horas, la mediática usó sus redes sociales para subir fotos del viaje que estaban haciendo, aunque sin poner el destino final. Sin embargo, tiempo después, Juan Icardi, papá de Mauro, publicó en su cuenta de Instagram fotos y un video junto a sus nietas, ayudándolo a preparar locro.

"Feliz Día", escribió el hombre en su publicación. En las imágenes, se puede ver a las nenas muy sonrientes y en el video, se las ve contentas por compartir el fin de semana con su abuelo.

Como era de esperarse, en cuestión de minutos, el posteo se viralizó y desató que los internautas dejen diferentes comentarios opinando del escándalo entre la mediática y el futbolista, que no para de sumar capítulos.