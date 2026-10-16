Wanda Nara remata la camiseta de Mauro Icardi en la Selección: el insólito precio

Wanda Nara y Mauro Icardi, otra vez en el centro de la polémica

La venta se conoce en medio de la conflictiva separación de Wanda e Icardi, una relación que desde hace tiempo ocupa un lugar preponderante en la agenda del espectáculo por sus derivaciones personales y judiciales. En ese contexto, la decisión de desprenderse de una camiseta asociada con la Selección argentina y con la carrera del delantero despertó curiosidad. Sin embargo, hasta el momento no trascendió una explicación pública de Wanda sobre los motivos de la venta ni sobre el criterio que utilizó para fijar el precio.