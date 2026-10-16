Wanda Nara remata la camiseta de Mauro Icardi en la Selección: el insólito precio
La mediática puso a la venta una prenda vinculada con el paso del delantero por el seleccionado argentino por apenas $20.000. El detalle salió a la luz en televisión y despertó sorpresa por el valor elegido.
Wanda Nara volvió a quedar bajo la lupa por un movimiento comercial que involucra directamente a Mauro Icardi. En medio de la prolongada tirantez que mantiene con su expareja, la conductora puso a la venta una camiseta relacionada con la etapa del futbolista en la Selección argentina y le asignó un precio que llamó la atención: $20.000.
La publicación fue comentada en Intrusos, donde repararon en el artículo disponible en la tienda online de Wanda. La prenda lleva el número 9 y está vinculada con el paso del delantero por el combinado nacional, un detalle que le agrega un componente simbólico a una venta que, por su módico valor, terminó convirtiéndose en tema de conversación.
El importe sorprendió a los panelistas, que analizaron la publicación y repararon en la cifra consignada. En una historia sentimental que acumula capítulos de exposición pública, reproches y controversias, la aparición de un objeto asociado con Icardi en el catálogo de la empresaria no pasó inadvertida.
La camiseta de Mauro Icardi que Wanda Nara puso a la venta
Uno de los aspectos que más llamó la atención fue precisamente el precio de la camiseta. Los $20.000 que figuran en la publicación resultaron llamativamente bajos para una prenda relacionada con la trayectoria de un futbolista de reconocimiento internacional, aunque no se informó que se tratara de una pieza certificada como histórica o de colección.
Durante el debate televisivo también surgieron comentarios sobre otros artículos disponibles en la tienda de Wanda. Entre ellos, una remera vinculada con L-Gante, cuyo valor rondaría los $180.000, una diferencia que añadió un matiz insólito a la comparación. La disparidad entre ambos importes alimentó las observaciones en el estudio y convirtió una aparente operación de compraventa en un nuevo motivo de repercusión mediática.
Wanda Nara y Mauro Icardi, otra vez en el centro de la polémica
La venta se conoce en medio de la conflictiva separación de Wanda e Icardi, una relación que desde hace tiempo ocupa un lugar preponderante en la agenda del espectáculo por sus derivaciones personales y judiciales. En ese contexto, la decisión de desprenderse de una camiseta asociada con la Selección argentina y con la carrera del delantero despertó curiosidad. Sin embargo, hasta el momento no trascendió una explicación pública de Wanda sobre los motivos de la venta ni sobre el criterio que utilizó para fijar el precio.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario