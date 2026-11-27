Wanda Nara deberá indemnizar a su exsecretaria tras perder una demanda: la millonaria suma que pagará
La Justicia resolvió en contra de Wanda Nara por el despido injustificado de una exempleada y las irregularidades en su registración laboral.
Wanda Nara recibió una resolución judicial desfavorable en el marco del reclamo que presentó Lucía Oliver, quien trabajó para ella como secretaria privada y asistente personal. De acuerdo a lo trascendido, el tribunal falló a favor de la exempleada en una causa por despido sin causa y deficiencias en la registración laboral.
La disputa se inició cuando Oliver reclamó el pago de salarios que, según denunció, estaban pendientes. Al no obtener una respuesta favorable de la empresaria, decidió avanzar por la vía legal con el patrocinio de un abogado.
Las funciones que tenía Lucía Oliver como secretaria de Wanda Nara
Durante el programa de streaming, Pepe Ochoa repasó el expediente judicial y dio a conocer las distintas tareas que estaban bajo la responsabilidad de la exempleada. De acuerdo con la documentación, comenzó a trabajar en marzo de 2023, aunque tuvo una interrupción entre septiembre de ese año y noviembre de 2024, cuando volvió a ocupar el puesto.
Entre sus obligaciones figuraban la organización de la rutina familiar y las cuestiones domésticas de Wanda Nara. También debía coordinar al personal de limpieza y cocina, ocuparse de las actividades escolares y extracurriculares de los hijos de la conductora, acompañarlos, solicitar turnos médicos y resolver compras y trámites.
A esas responsabilidades se sumaban la administración de documentación familiar, la planificación de viajes y eventos, y la coordinación de acuerdos comerciales. El fallo también menciona que intervenía en cuestiones relacionadas con las propiedades de la empresaria y que quedaba al cuidado de los chicos cuando ella debía ausentarse.
En su presentación, Oliver aseguró que trabajaba de lunes a viernes desde las 7 hasta las 23, con jornadas que también incluían numerosos sábados y domingos.
El monto que deberá afrontar Wanda Nara por el juicio laboral
Otro de los aspectos centrales del expediente estuvo relacionado con las condiciones de contratación y los pagos. La exempleada sostuvo que nunca fue registrada formalmente y que tenía que emitir facturas para percibir un sueldo mensual de 1.500.000 pesos.
Además, denunció que en febrero de 2025 la remuneración fue reducida de manera unilateral a 1.000.000 de pesos.
Luego de evaluar las pruebas presentadas, la Justicia ordenó que Wanda Nara deposite, dentro de los cinco días posteriores a la notificación del fallo, 11.200.583 pesos más intereses en concepto de capital adeudado a Oliver.
A esa cifra se agregan los honorarios de los abogados, establecidos en 3.090.668 y 2.207.620 pesos, además de los correspondientes a los peritos contador e informático, que recibirán 1.130.810 pesos.
De esta manera, el importe total de la condena, junto con las costas del proceso, se aproxima a los 18 millones de pesos. Sin embargo, el conflicto todavía podría continuar: según informó Pepe Ochoa al finalizar el segmento, la defensa de la mediática resolvió apelar la sentencia para intentar conseguir una reducción del monto establecido en primera instancia.
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