En su presentación, Oliver aseguró que trabajaba de lunes a viernes desde las 7 hasta las 23, con jornadas que también incluían numerosos sábados y domingos.

El monto que deberá afrontar Wanda Nara por el juicio laboral

Otro de los aspectos centrales del expediente estuvo relacionado con las condiciones de contratación y los pagos. La exempleada sostuvo que nunca fue registrada formalmente y que tenía que emitir facturas para percibir un sueldo mensual de 1.500.000 pesos.

Además, denunció que en febrero de 2025 la remuneración fue reducida de manera unilateral a 1.000.000 de pesos.

Luego de evaluar las pruebas presentadas, la Justicia ordenó que Wanda Nara deposite, dentro de los cinco días posteriores a la notificación del fallo, 11.200.583 pesos más intereses en concepto de capital adeudado a Oliver.

A esa cifra se agregan los honorarios de los abogados, establecidos en 3.090.668 y 2.207.620 pesos, además de los correspondientes a los peritos contador e informático, que recibirán 1.130.810 pesos.

De esta manera, el importe total de la condena, junto con las costas del proceso, se aproxima a los 18 millones de pesos. Sin embargo, el conflicto todavía podría continuar: según informó Pepe Ochoa al finalizar el segmento, la defensa de la mediática resolvió apelar la sentencia para intentar conseguir una reducción del monto establecido en primera instancia.