La primera victoria llegó en diciembre de 2023. En aquella edición, Wanda compartió la pista con el bailarín Pasquale La Rocca y consiguió imponerse en la final frente a Simona Ventura y Samuel Peron, gracias al respaldo del público.

La pareja ganadora obtuvo el 70% de los votos telefónicos, mientras que sus competidores alcanzaron el 30%. La definición estuvo marcada por la emoción de la argentina, que celebró levantando la gran copa junto a su compañero de baile. Durante los festejos sonó We Are the Champions, de Queen, mientras el estudio se llenaba de papelitos dorados y una pantalla gigante mostraba la palabra “el vencedor” en italiano.

Dos años después, en 2025, la conductora volvió a quedarse con el primer puesto del certamen. En esa oportunidad, participó junto al bailarín Yovanny Moreta Felis y consiguió repetir el resultado.

De esta manera, Wanda logró dos consagraciones en la competencia italiana y obtuvo dos trofeos que representan parte de su recorrido artístico en el exterior. Ahora, Nora Colosimo hizo público su reclamo para que su hija pueda recuperar al menos el premio que permanece en la casa de Icardi.