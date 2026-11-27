Nora Colosimo lanzó un fuerte reclamo contra Mauro Icardi por un objeto muy especial de Wanda Nara
Nora Colosimo contó en LAM qué objeto de Wanda Nara todavía conserva Mauro Icardi en su casa y dejó sorprendidos a los integrantes del programa.
Un comentario de Nora Colosimo en LAM terminó poniendo nuevamente a Wanda Nara y Mauro Icardi en el centro de la conversación. La madre de la conductora aprovechó su participación en el ciclo para hacer un pedido relacionado con un recuerdo muy importante de su hija que, según contó, permanece en poder del futbolista en su casa de Italia.
La panelista pidió que desde la producción de Ballando con le Stelle, el certamen italiano en el que participó Wanda, intervengan para que la empresaria pueda recuperar uno de los premios que consiguió durante su paso por el programa. Sin ocultar su reclamo, Nora expresó: “A ver si se lo devuelven a Wanda del Bailando de Italia, ya que dos veces ganó y el trofeo es más alto que yo”, comentó ante sus compañeras.
La consulta sobre quién tenía actualmente la copa no tardó en llegar. Cuando le preguntaron por su paradero, Colosimo contestó con ironía: “¿Quién lo va a tener?”, dando a entender que Icardi todavía lo conserva.
La madre de Wanda también cuestionó que el delantero no haya restituido un reconocimiento que considera personal y de gran valor para su hija. “No se lo devuelve. No hay un código, nada. Es una locura, es una cosa personal un trofeo”, manifestó durante la charla.
Los dos triunfos de Wanda Nara en el Bailando de Italia
La copa por la que reclamó Nora Colosimo tiene un significado especial para la empresaria, ya que fue el reconocimiento que recibió después de consagrarse campeona de Ballando con le Stelle en dos oportunidades.
La primera victoria llegó en diciembre de 2023. En aquella edición, Wanda compartió la pista con el bailarín Pasquale La Rocca y consiguió imponerse en la final frente a Simona Ventura y Samuel Peron, gracias al respaldo del público.
La pareja ganadora obtuvo el 70% de los votos telefónicos, mientras que sus competidores alcanzaron el 30%. La definición estuvo marcada por la emoción de la argentina, que celebró levantando la gran copa junto a su compañero de baile. Durante los festejos sonó We Are the Champions, de Queen, mientras el estudio se llenaba de papelitos dorados y una pantalla gigante mostraba la palabra “el vencedor” en italiano.
Dos años después, en 2025, la conductora volvió a quedarse con el primer puesto del certamen. En esa oportunidad, participó junto al bailarín Yovanny Moreta Felis y consiguió repetir el resultado.
De esta manera, Wanda logró dos consagraciones en la competencia italiana y obtuvo dos trofeos que representan parte de su recorrido artístico en el exterior. Ahora, Nora Colosimo hizo público su reclamo para que su hija pueda recuperar al menos el premio que permanece en la casa de Icardi.
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