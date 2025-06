Wanda Nara sorprendió al revelar que "se está hablando" con un jugador del Mundial de Clubes: ¿quién es?

“Estoy soltera, pero cuando me levanto tengo muchos mensajes de WhatsApp”, lanzó con humor y picardía, generando revuelo en el estudio. Ante la insistencia de los conductores por saber si hay alguien en su radar, y consultarle si estaba siguiendo el Mundial de Clubes, Wanda no dudó en lanzar una respuesta que traería fuertes repercusiones: "Me estoy hablando con un chico que lo está jugando. Jamás van a saber quién es."

Si bien aclaró que no se trata de una relación formal, dejó en claro que la conexión es reciente y se da exclusivamente por chat. “Viene bien, buena onda, me trata bien. No es una relación, estamos chateando. Todavía no nos vimos”, explicó, alimentando la intriga sobre la identidad del deportista en cuestión.

Más allá de esta incipiente historia, Wanda también reflexionó sobre su nueva etapa personal. Confesó que teme que la soltería se vuelva “adictiva” y celebró su libertad actual, sin ataduras ni revisiones de celular. La mediática aseguró que se siente plena en este nuevo capítulo, con el foco puesto en sí misma y sus proyectos.

La teoría de "no soy la única cornuda": "Wanda en conflicto con su matrimonio, nos alegra a todos"

Enzo Aguilar expuso una polémica teoría sobre los chimentos y estalló la mesa de Juanita con distintos comentarios sobre lo que sucede con la influencer.

El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi escaló una altura que no muchos esperaban. Lo cierto es que, a nivel mundial, se conoció que la influencer y el deportista están en una de las mayores crisis de su relación. En especial porque no solamente son muy famosos en Turquía, sino porque parte de su divorcio lo llevan adelante en Italia. Tal es así que, siempre que existe la ocasión, se convierten en el tema de conversación de los programas de farándula.

El claro ejemplo es lo que acaba de suceder en la mesa de Juana Viale, durante su programa "Almorzando con Juana", donde Enzo Aguilar expuso una teoría que podría dar a entender qué es lo que sucede realmente con Wanda Nara. Lo cierto es que el influencer especuló con que el furor por la polémica y el triángulo Wanda-Mauro-China tiene que ver con el morbo de que a otra persona le suceda algo peor.

"Yo soy muy fan del chimento", comenzó Aguilar y después explicó: "Pero también creo como que hay algo de como no soportamos las desgracias personales, está siempre bueno que le pase al otro algo peor". En cuanto a esto, Juana lo interrumpió tajante: "Para, eso es una opinión tuya".

Sin embargo, el creador de contenido fue mucho más allá: "Pero te juro que es así, no seamos hipócritas. Si vos ves que Wanda está en conflicto con su matrimonio, un poco nos alegramos todos". Ante un rotundo "no" del resto de invitados, Aguilar sumó: "Si, yo me alegro y la gente también, sino por qué mide tanto lo de la China, Wanda e Icardi".

"Para mi, la señora cuando ve esto, dice que no es la única cornuda", explicó después Enzo. En ese sentido, Juana Viale afirmó: "La verdad es que nadie se puede poner feliz porque los pibes -los hijos de los involucrados- estén expuestos como están en base a declaraciones de una persona mayor. Eso me pone muy mal".

Por esto, Enzo Aguilar aclaró: "Saco a los chicos de esto que es en lo único que coincidimos todos". En base a este comentario, Juana continuó: "Ellos son parte de todo esto. Y también otra cosa, la información llega a los medios porque hay alguien que la brinda". Aún así, esto no fue suficiente para el humorista quien redobló la apuesta: "Yo creo que la señora que está en su casa dice ok, no soy a la única a la que engañaron con una amiga".

"Con esto humanizamos al famoso que siempre lo vimos exitoso e intocable. Lo bajamos a la realidad diciendo que tiene problemas judiciales, tiene problemas de la gente normal", cerró el influencer abriendo así una opinión polémica que rápidamente se hizo viral.