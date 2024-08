Yuyito González negó crisis con Javier Milei: "Casados"

Y agregó: "Va a ser para toda la vida, es para toda la vida. Así que por favor no se malgasten en tirar mala onda porque no existen, no nos entran las balas gente. Así que, ¿les quedó claro? De paso le mando un beso a mi amor que lo amo".

Qué dijo Yuyito González sobre los rumores de crisis con Javier Milei

La conductora, además, bromeó con su vestimenta y, en referencia al Presidente, señaló: "Este escote ya saben a quién se lo dedico. Me distraje con el escote".

Tanto el Presidente como su novia, que dijo que se casaron entre ellos y con Dios, llevan una marcada vida espiritual. El líder libertario estudia el judaísmo y recibió múltiples condecoraciones de parte de la comunidad judía, mientras que González ya contó que a los 40 años se dio cuenta que estaba “dejando de ser” una chica sexy o Playboy, y se volcó a la religión.

La relación entre Yuyito González y Javier Milei

La semana pasada, el presidente Javier Milei y su flamante pareja, la exvedette Amalia "Yuyito" González volvieron a mostrase en público este viernes en la Bolsa de Comercio de Rosario, lo que quedó plasmado en la primera imagen pública de la relación.

El jefe de Estado viajó a la ciudad santafesina junto al vocero Manuel Adorni y su novia para disertar en el evento por el 140° aniversario de la Bolsa de Valores.

La imagen fue posteada minutos antes del comienzo del acto por la diputada nacional por Santa Fe, Romina Diez, persona de confianza del mandatario y su hermana Karina en el armado de La Libertad Avanza en la provincia.