Zulemita Menem reveló la reacción de su familia a la serie protagonizada por Leonardo Sbaraglia

En este sentido aclaró que “igualmente seguro nos encontraremos sorpresas porque es una serie que tiene mucha ficción porque hay cosas que a fines narrativos hay que modificar. Yo me imagino que, por eso, hay cosas que me van a gustar y cosas que no me van a gustar”. “Hay gente que lo ama y gente que lo odia a mi papá y yo estoy acostumbrada a eso porque mi papá ya era famoso desde que nací”, señaló.

Para cerrar, decidió no meterse en gran medida en la polémica con sus medio hermanos por el rechazo a la realización de la ficción y aclaró que “papá cedió los derechos para contar su historia en vida”.

Y concluyó: “Además, fue en un momento de plena lucidez, hace muchos años, antes de la pandemia, y se lo firmó a la productora y a Amazon, eso no se puede apelar”.

Repercusiones para la audiencia y la industria

Los espectadores ahora aguardan el lanzamiento de la serie, que promete ofrecer una narración dramática de los eventos más cruciales del período presidencial de Menem. Con un elenco que incluye a figuras destacadas del cine argentino, la producción enfrenta el reto de equilibrar dramatismo y realidad histórica. Además de su interés narrativo, la serie representa un vehículo para que audiencias de diversas generaciones reflexionen sobre una era tumultuosa y transformadora en la historia reciente de Argentina.

La polarización de opiniones sobre Menem y su legado socioeconómico añade una capa de complejidad a la interpretación de su figura en la cultura popular. Sin duda, una vez estrenada, Menem no solo aspira a atraer el interés de los seguidores de las biopics políticas, sino que también podría abrir el camino para que otras figuras históricas latinoamericanas sean representadas y revisadas críticamente en el cine y la televisión.