Actualización de la VTV: los nuevos precios de la revisión técnica en la Provincia de Buenos Aires
La VTV aumentó un 17,6% en la provincia de Buenos Aires y ya rigen las nuevas tarifas para autos, motos y remolques.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) registró un nuevo aumento en la provincia de Buenos Aires. Desde el 15 de octubre de 2026, los conductores deben abonar tarifas actualizadas para realizar la inspección obligatoria que permite comprobar las condiciones de seguridad de los vehículos.
El incremento es del 17,6% y fue establecido por el Ministerio de Transporte bonaerense mediante la Resolución 361/2026. La medida alcanza a distintas categorías de vehículos, entre ellas autos particulares, motocicletas, remolques y semirremolques.
Para los autos de hasta 2.500 kilos, el costo de la revisión pasó de $97.057,65 a $114.105,99, lo que representa una diferencia de $17.048,34 respecto del valor anterior.
La actualización estaba prevista originalmente para el 16 de julio, pero su implementación fue suspendida durante 90 días después de un acuerdo entre el Gobierno provincial y las empresas concesionarias encargadas de realizar las verificaciones.
El esquema tarifario de la VTV bonaerense está vinculado con los salarios de los trabajadores del sector. Según el mecanismo vigente, la tarifa básica equivale al 7% de la remuneración de un operario de categoría 1, contemplada en el convenio entre SMATA y las empresas verificadoras. A partir de ese monto se establecen los precios correspondientes a las demás categorías.
Los valores vigentes de la VTV
Con el aumento aplicado desde el 15 de octubre, los nuevos precios de la VTV en la provincia de Buenos Aires quedaron establecidos de la siguiente manera:
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Vehículos de hasta 2.500 kilos: $114.105,99.
Vehículos de más de 2.500 kilos: $205.390,78.
Motos de más de 50 y hasta 200 cc: $45.642,40.
Motos de más de 200 y hasta 600 cc: $68.463,59.
Motos de más de 600 cc: $91.284,79.
Remolques, semirremolques y acoplados de hasta 2.500 kilos: $68.463,59.
Remolques, semirremolques y acoplados de más de 2.500 kilos: $102.695,39.
Estos importes corresponden al cuadro tarifario informado para octubre de 2026 y se aplican según el tipo de vehículo que deba realizar la inspección.
La VTV es un trámite obligatorio para los vehículos alcanzados por la normativa provincial y tiene como objetivo verificar el estado de los principales componentes relacionados con la seguridad vial, como los frenos, las luces, los neumáticos y otros sistemas mecánicos.
Mientras el Gobierno nacional impulsa modificaciones en el régimen de verificaciones técnicas, la provincia de Buenos Aires mantiene su propio sistema de inspecciones, con tarifas reguladas y plantas verificadoras habilitadas.
De acuerdo con el régimen provincial señalado, los autos particulares deben realizar controles anuales a partir de los dos años de antigüedad. Por eso, es importante conocer cuándo corresponde efectuar la revisión y evitar circular con la verificación vencida.
Para solicitar un turno, los conductores pueden ingresar al sitio oficial de la VTV de la provincia de Buenos Aires, donde es posible consultar las plantas disponibles, los requisitos del trámite y la información necesaria para realizar la inspección.
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