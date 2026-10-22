Actualización de la VTV: los nuevos precios de la revisión técnica en la Provincia de Buenos Aires

Los valores vigentes de la VTV

Con el aumento aplicado desde el 15 de octubre, los nuevos precios de la VTV en la provincia de Buenos Aires quedaron establecidos de la siguiente manera:

Vehículos de hasta 2.500 kilos: $114.105,99.

Vehículos de más de 2.500 kilos: $205.390,78.

Motos de más de 50 y hasta 200 cc: $45.642,40.

Motos de más de 200 y hasta 600 cc: $68.463,59.

Motos de más de 600 cc: $91.284,79.

Remolques, semirremolques y acoplados de hasta 2.500 kilos: $68.463,59.

Remolques, semirremolques y acoplados de más de 2.500 kilos: $102.695,39.

Estos importes corresponden al cuadro tarifario informado para octubre de 2026 y se aplican según el tipo de vehículo que deba realizar la inspección.

La VTV es un trámite obligatorio para los vehículos alcanzados por la normativa provincial y tiene como objetivo verificar el estado de los principales componentes relacionados con la seguridad vial, como los frenos, las luces, los neumáticos y otros sistemas mecánicos.

Mientras el Gobierno nacional impulsa modificaciones en el régimen de verificaciones técnicas, la provincia de Buenos Aires mantiene su propio sistema de inspecciones, con tarifas reguladas y plantas verificadoras habilitadas.

De acuerdo con el régimen provincial señalado, los autos particulares deben realizar controles anuales a partir de los dos años de antigüedad. Por eso, es importante conocer cuándo corresponde efectuar la revisión y evitar circular con la verificación vencida.

Para solicitar un turno, los conductores pueden ingresar al sitio oficial de la VTV de la provincia de Buenos Aires, donde es posible consultar las plantas disponibles, los requisitos del trámite y la información necesaria para realizar la inspección.