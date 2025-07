Cómo eliminar las "alas de murciélago" después de los 50: el ejercicio más efectivo

Según el entrenador Raphaël Godard, no hace falta apuntarse al gimnasio ni levantar pesas pesadas para tonificar esta zona. La clave está en incorporar una rutina sencilla que se puede hacer en casa y que resulta ideal para quienes no tienen experiencia en el entrenamiento físico. ¿La mejor parte? No necesitás más que una pared y unos minutos.