Escapada de primavera en Córdoba: un pequeño pueblo rodeado de bosques, senderos y ríos

Esa disposición hace posible organizar el día sin depender de un circuito cerrado. Hay caminatas, cabalgatas, mountain bike y avistaje de aves, además de recorridos más largos por los caminos serranos.

Uno de los trayectos comunica Villa Berna con Los Reartes. Son aproximadamente 18 kilómetros por ripio, con sectores de bosque a lo largo del recorrido y posibilidades de hacerlo en bicicleta.

Otra alternativa avanza hacia Athos Pampa, localidad ubicada a unos 13 kilómetros. El camino gana altura en algunos sectores y abre vistas más amplias sobre esta parte de Calamuchita.

Entre las propuestas menos habituales de este pueblo de Córdoba aparece un viñedo de montaña que funciona en la Estancia Las Cañitas.

Allí se producen vinos en plena sierra y se desarrollan experiencias relacionadas con la gastronomía y la producción local. Es una alternativa diferente a las caminatas y actividades junto a los ríos.

Dónde queda y cómo llegar a Villa Berna

Villa Berna es una pequeña aldea de montaña ubicada en el Valle de Calamuchita, en la provincia de Córdoba, Argentina. Está a unos 111–112 km de la ciudad de Córdoba Capital, a solo 20 km de Villa General Belgrano y a unos 8 km de La Cumbrecita.

Desde la Ciudad de Córdoba

En auto: Tomar la Ruta Provincial 5 hacia el sur hasta Villa General Belgrano. Desde allí, hay dos opciones para recorrer el tramo final de montaña:

Tomar la hacia el sur hasta Villa General Belgrano. Desde allí, hay dos opciones para recorrer el tramo final de montaña: Un camino de ripio de 23 km que pasa por Los Reartes .

que pasa por . Un camino de 30 km que pasa por Athos Pampa (asfaltado recientemente en gran parte). [1, 2, 3]

que pasa por (asfaltado recientemente en gran parte). [1, 2, 3] Tiempo estimado: Alrededor de 2 horas y media de viaje en automóvil. [1]

Desde Buenos Aires (CABA / GBA)

En auto: El recorrido es de aproximadamente 783 km (toma entre 8 y 9 horas y media). Se toma la Autopista Riccheri o el Acceso Oeste, luego la Ruta Nacional 9 / Autopista Córdoba-Rosario, y posteriormente se conecta con la red de rutas provinciales hacia Calamuchita (RP C45, RP 5 y RP 109)

La ubicación de Villa Berna también permite incorporarla a un viaje más amplio por Calamuchita. La Cumbrecita, Athos Pampa y Los Reartes quedan dentro de un mismo sector y están vinculados por rutas y caminos serranos.