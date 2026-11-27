La reserva alberga una gran diversidad de animales característicos de los ambientes de la provincia de Buenos Aires. Entre las especies que pueden encontrarse aparecen los chimangos, gavilanes, comadrejas, liebres, cuises, lagartos overos, culebras y una enorme variedad de insectos y anfibios.

La vegetación también permite reconocer parte del paisaje original de la región. Entre las especies presentes se destacan los ombúes, acacias negras, molles, chañares, algarrobos, espinillos, laureles, coronillos y timboes.

La reserva tiene una impronta educativa y comunitaria. En este sentido ofrece actividades gratuitas durante todo el año como caminatas de sensibilización, talleres ambientales, recorridos autoguiados, avistaje de aves y visitas guiadas.

En simultáneo, este sitio funciona como un espacio de recreación al aire libre, muy elegido por vecinas y vecinos del conurbano bonarense.

Dónde queda y cómo llegar a la Reserva Natural Urbana de Morón

Quienes quieran visitarlo pueden acercarse a Coronel Arena 3202, en Castelar Sur.

Según la información ofrecida por el Municipio de Morón, la reserva permanece abierta de miércoles a domingos y feriados, con horarios que varían de acuerdo a la temporada del año. Durante la primavera y el verano funciona de 9.30 a 18.30.

En auto

Por autopista (ruta directa): Tomá la Au. 25 de Mayo , seguí por Au. Perito Moreno (AU6) y empalmá con el Acceso Oeste (RN7) . Salí en la bajada hacia Morón/Castelar (como la salida 19 hacia Pres. Santiago Derqui o salida 23 hacia Av. Gaona/Colectora) y continuá por calles locales (como Dr. Ricardo Balbín, Cañada de Juan Ruiz y Av. Figueroa Alcorta) hasta Cnel. Arena . El trayecto suele demorar unos 40 minutos según el tránsito e incluye peajes. [1, 2]

Tomá la , seguí por y empalmá con el . Salí en la bajada hacia Morón/Castelar (como la salida 19 hacia Pres. Santiago Derqui o salida 23 hacia Av. Gaona/Colectora) y continuá por calles locales (como Dr. Ricardo Balbín, Cañada de Juan Ruiz y Av. Figueroa Alcorta) hasta . El trayecto suele demorar unos según el tránsito e incluye peajes. [1, 2] Por Av. General Paz: Subí a Av. General Paz (RN A001) hasta el Acceso Oeste (RN7) y seguí hacia el oeste hasta la salida correspondiente hacia Castelar/Morón. [1]

En transporte público y a pie