Paseos sin costo cerca de la Ciudad: un entorno natural con recorridos guiados a pocos kilómetros
Una reserva natural poco conocida que propone actividades gratis para toda la familia y que se convirtió en un destino ideal de escapadas breves.
Para dejar atrás el estrés de la rutina, muchísimos argentinos optan por lugares cercanos a Buenos Aires para hacerse una escapada y así "desenchufarse" de todos los problemas. Las mejores opciones incluyen parques, lagunas, reservas naturales o atractivos gastronómicos que no podés dejar de conocer.
Sin dudas tenemos que mencionar la Reserva Natural Urbana de Morón: un espacio a solo minutos de la Ciudad de Buenos Aires que en el último tiempo se convirtió en un destino ideal para momentos de desconexión.
Existe un lugar donde todavía es posible encontrar ombúes, espinillos, chimangos, cuises y lagartos overos. Este área protegida de 14,5 hectáreas ubicada en Castelar Sur busca conservar una muestra de los ambientes naturales de la región y acercar la biodiversidad a las y los vecinos.
Qué se puede hacer en la Reserva Natural Urbana de Morón
Su objetivo no se limita solo a preservar especies de flora y fauna, sino además a recuperar parte de la memoria ambiental del territorio y generar un espacio de encuentro y recreación para la comunidad.
En un contexto de expansión urbana y transformación de los paisajes, este sitio cumple un rol fundamental al recordar la importancia de la protección de los ambientes nativos.
La reserva alberga una gran diversidad de animales característicos de los ambientes de la provincia de Buenos Aires. Entre las especies que pueden encontrarse aparecen los chimangos, gavilanes, comadrejas, liebres, cuises, lagartos overos, culebras y una enorme variedad de insectos y anfibios.
La vegetación también permite reconocer parte del paisaje original de la región. Entre las especies presentes se destacan los ombúes, acacias negras, molles, chañares, algarrobos, espinillos, laureles, coronillos y timboes.
La reserva tiene una impronta educativa y comunitaria. En este sentido ofrece actividades gratuitas durante todo el año como caminatas de sensibilización, talleres ambientales, recorridos autoguiados, avistaje de aves y visitas guiadas.
En simultáneo, este sitio funciona como un espacio de recreación al aire libre, muy elegido por vecinas y vecinos del conurbano bonarense.
Dónde queda y cómo llegar a la Reserva Natural Urbana de Morón
Quienes quieran visitarlo pueden acercarse a Coronel Arena 3202, en Castelar Sur.
Según la información ofrecida por el Municipio de Morón, la reserva permanece abierta de miércoles a domingos y feriados, con horarios que varían de acuerdo a la temporada del año. Durante la primavera y el verano funciona de 9.30 a 18.30.
En auto
- Por autopista (ruta directa): Tomá la Au. 25 de Mayo, seguí por Au. Perito Moreno (AU6) y empalmá con el Acceso Oeste (RN7). Salí en la bajada hacia Morón/Castelar (como la salida 19 hacia Pres. Santiago Derqui o salida 23 hacia Av. Gaona/Colectora) y continuá por calles locales (como Dr. Ricardo Balbín, Cañada de Juan Ruiz y Av. Figueroa Alcorta) hasta Cnel. Arena. El trayecto suele demorar unos 40 minutos según el tránsito e incluye peajes. [1, 2]
- Por Av. General Paz: Subí a Av. General Paz (RN A001) hasta el Acceso Oeste (RN7) y seguí hacia el oeste hasta la salida correspondiente hacia Castelar/Morón. [1]
En transporte público y a pie
- Tren Sarmiento + colectivo: Viajá en la línea Sarmiento (desde Once o estaciones de CABA) hasta la estación Morón o Castelar (lado sur). Desde allí podés tomar la línea 238 (ramales Barrio Seré o Merlo Gómez) o la línea 634 que te acercan a la zona de la reserva. También podés consultar recorridos y horarios en tiempo real en Moovit.
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