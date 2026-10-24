HBO Max: de qué se trata la exitosa serie que está en la plataforma y sigue sumando vistas

La serie vuelve a demostrar su capacidad para construir conflictos a partir de situaciones inesperadas. En este caso, el golpe más fuerte no tiene que ver con la muerte física, sino con el daño a la reputación de Deborah y con la imagen que los demás construyeron sobre ella mientras estaba lejos.

La quinta temporada de Hacks, disponible en HBO Max, retoma la historia con Deborah y Ava nuevamente en Las Vegas. Juntas, intentarán recuperar el lugar de la comediante en la industria y reconstruir una carrera que quedó marcada por su salida del programa nocturno.

El regreso a Las Vegas también tiene un significado especial para la trama. La ciudad donde comenzó la historia vuelve a ocupar el centro de la escena después de que Deborah intentara conquistar el mundo del late night. Así, la temporada final plantea si volver al punto de partida puede ser también una oportunidad para encontrar un nuevo rumbo.

Reparto de Hacks

Deborah Vance

Paul W. Downs

Megan Stalter

Carl Clemons-Hopkins

Mark Indelicato

Rose Abdoo

Tony Goldwyn

Kaitlin Olson

Christopher McDonald

Trailer de Hacks