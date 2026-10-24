HBO Max: de qué se trata la exitosa serie que está en la plataforma y sigue sumando vistas
La comedia que conquista al público estadounidense ya estrenó su temporada final en HBO Max y se convirtió en uno de los grandes éxitos del momento.
La comedia Hacks regresó con su temporada final a HBO Max y se mantiene entre las producciones más destacadas del momento en Estados Unidos. La serie se prepara para despedirse con una historia que combina humor, conflictos profesionales y una mirada crítica sobre la industria del entretenimiento.
En esta última entrega, Deborah Vance vuelve a su casa en Las Vegas y se encuentra con un grupo de seguidores que llora su supuesta muerte, provocada por un obituario publicado por error al cierre de la cuarta temporada. En medio de la confusión, la protagonista lanza una frase que anticipa el tono de los nuevos episodios: “Me han dicho que no puedo hacer ni un solo chiste, o iré a la cárcel”.
Desde su debut en 2021, Hacks construyó una historia sobre las dificultades que enfrentan las mujeres para sostener sus carreras en el mundo del espectáculo. A través de la experiencia de Deborah, la ficción expone una industria que muchas veces parece valorar más el recuerdo de sus artistas que su capacidad para seguir trabajando. La temporada final cuenta con diez episodios para darle un cierre a esta historia en HBO Max.
De qué trata Hacks
El final de la cuarta temporada de Hacks encontró a Deborah en Tailandia, donde trabajaba como comediante en un casino para esquivar la cláusula de no competencia que le quedó tras renunciar a su programa nocturno. La decisión llegó después de que el estudio la obligara a entrevistar a una estrella de cine acusada de acoso sexual.
Cuando volvió a Estados Unidos, Deborah se enteró de que un diario había publicado por equivocación su obituario. El texto la responsabilizaba de haber terminado con el género del late night conducido por mujeres, una acusación que convirtió su ausencia en una polémica sobre su legado.
La serie vuelve a demostrar su capacidad para construir conflictos a partir de situaciones inesperadas. En este caso, el golpe más fuerte no tiene que ver con la muerte física, sino con el daño a la reputación de Deborah y con la imagen que los demás construyeron sobre ella mientras estaba lejos.
La quinta temporada de Hacks, disponible en HBO Max, retoma la historia con Deborah y Ava nuevamente en Las Vegas. Juntas, intentarán recuperar el lugar de la comediante en la industria y reconstruir una carrera que quedó marcada por su salida del programa nocturno.
El regreso a Las Vegas también tiene un significado especial para la trama. La ciudad donde comenzó la historia vuelve a ocupar el centro de la escena después de que Deborah intentara conquistar el mundo del late night. Así, la temporada final plantea si volver al punto de partida puede ser también una oportunidad para encontrar un nuevo rumbo.
Reparto de Hacks
- Deborah Vance
- Paul W. Downs
- Megan Stalter
- Carl Clemons-Hopkins
- Mark Indelicato
- Rose Abdoo
- Tony Goldwyn
- Kaitlin Olson
- Christopher McDonald
Trailer de Hacks
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