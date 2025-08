La inteligencia artificial superó a médicos en diversas áreas: qué podría suceder

Hasta acá, podríamos decir que la IA “acompaña” al médico. Que lo ayuda, que lo complementa. Pero si una máquina acierta cuatro veces más, ¿para qué se necesita al humano? ¿Qué aporta? ¿Cuál es el propósito de seguir sosteniendo una presencia que ya no agrega valor?

El impacto de la IA en la medicina

La medicina no es la única en la mira. Esta revolución toca al derecho, a la contaduría, a la comunicación, al diseño. La industria del conocimiento humano está siendo reemplazada, no apoyada. Y eso es lo que más cuesta aceptar. Nos educaron para pensar que saber era poder. Que memorizar, estudiar y perfeccionarse era el camino. Pero ahora hay algo mejor, más rápido, más barato y más preciso.

La intervención humana se vuelve obsoleta, no por falta de pasión, sino por falta de utilidad. La IA no se enferma, no se distrae, no descansa. No tiene días malos. Y cuando se trata de salvar vidas, esa ventaja no es menor.

Lo que queda ahora es elegir: seguir mintiendo para proteger el ego colectivo o aceptar que nuestro rol cambió para siempre. Porque mientras nos preguntamos si "complementa" o no, la máquina ya está tomando decisiones, y haciéndolo mejor. Las cosas como son.