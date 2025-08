El audio de la amenaza de bomba al show de Lali Espósito: "No queremos que esa negra p... kirchnerista actúe"

En el audio difundido por el portal local Diario Huarpe, se escucha una voz masculina lanzando la grave amenaza.

"Hemos puesto un artefacto explosivo en el estadio porque no queremos que esa negra puta kirchnerista actúe. Así que de ustedes depende que no salga gente lastimada”, lanzó el individuo al teléfono de la operadora.

Una de las primeras hipótesis era que el llamado había llegado desde afuera de la provincia de San Juan en la que se lleva a cabo el espectáculo. De todos modos, las fuerzas continúan trabajando para rastrear la línea y dar con el autor del hecho.

amenaza bomba lali

"Se hace" el recital de Lali Espósito: la confirmación oficial

Antes de que se confirmara que el show iba a llevara a cabo, a través de sus redes sociales, Lali llevó calma a sus fans. "Al público de San Juan, por motivos de seguridad y que nos exceden, el show de hoy se encuentra demorado. Esperamos se resuelva lo antes posible, vamos a mantenerlos informados. Gracias por la paciencia y el amor de siempre", dice el mensaje que compartió la artista.

"Es un trabajo organizado, se recibió un llamado, inmediatamente se hizo presente personal de bomberos, no se evacuó, sino que fue un trabajo sectorizado, se pidió al público que no se moviera y se revisó todo el edificio. Todo arrojó resultado negativo. Ya tenemos el número de teléfono. Ya sabemos. Estamos enviando los oficios a las compañías de teléfono. También vemos la geolocalización. Me animo a decir que por el tono de voz es sanjuanino. El show se hace", anunció uno de los fiscales.