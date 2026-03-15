Mendoza 2026: es similar a la Patagonia y deslumbra por sus colores

El sitio también está rodeado de formaciones rocosas volcánicas y pequeños senderos que permiten recorrer el área y disfrutar de vistas panorámicas de la cordillera.

Dónde queda Laguna de la Niña Encantada

La Laguna de la Niña Encantada se encuentra en el sur de la provincia de Mendoza, dentro del departamento de Malargüe.

Este atractivo natural forma parte de la Reserva Provincial La Payunia y está ubicado en plena Cordillera de los Andes, en una zona conocida por sus paisajes volcánicos y su biodiversidad.

El lugar está relativamente cerca de uno de los centros turísticos más conocidos de Mendoza: Las Leñas, lo que lo convierte en una excursión muy popular para quienes visitan la zona.

Cómo llegar a Laguna de la Niña Encantada

Para llegar a la laguna se debe viajar por la Ruta Provincial 222, una de las rutas más escénicas del sur mendocino.

El recorrido habitual es el siguiente:

Salir desde Malargüe hacia el oeste.

Tomar la Ruta Provincial 222 rumbo al complejo turístico Las Leñas .

Pasar por la localidad de Los Molles .

Continuar unos 15 minutos más hasta llegar a la laguna.

El trayecto completo desde Malargüe dura aproximadamente una hora, mientras que desde Las Leñas se llega en menos de 40 minutos.

La Laguna de la Niña Encantada es uno de esos destinos que sorprenden incluso a quienes creen conocer Mendoza. Con sus aguas cristalinas, su entorno de montaña y las leyendas que rodean su historia, se convirtió en uno de los paisajes más mágicos del oeste argentino.