Mendoza 2026: es similar a la Patagonia y deslumbra por sus colores
En la provincia de Mendoza existe un rincón natural que sorprende por su belleza y que muchos comparan con los paisajes del sur del país.
Ubicada en el departamento de Malargüe, esta laguna se encuentra rodeada de vegetación, rocas volcánicas y picos cordilleranos que crean un escenario natural único. Quienes visitan el lugar suelen quedar impactados por el contraste entre el azul intenso del agua y el paisaje de la cordillera.
Además de su belleza natural, la laguna también está rodeada de historias y leyendas de pueblos originarios, lo que le da un aura de misterio que atrae a turistas y viajeros curiosos.
Qué se puede hacer en Laguna de la Niña Encantada
La Laguna de la Niña Encantada es un destino ideal para quienes buscan naturaleza, tranquilidad y paisajes únicos.
Entre las actividades que se pueden realizar en el lugar se destacan:
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caminatas alrededor de la laguna
fotografía de paisajes
observación de la flora y fauna de la zona
descanso y picnic en un entorno natural
El agua de la laguna es tan clara que permite observar fácilmente las rocas del fondo, lo que genera ese característico color turquesa que la distingue.
El sitio también está rodeado de formaciones rocosas volcánicas y pequeños senderos que permiten recorrer el área y disfrutar de vistas panorámicas de la cordillera.
Dónde queda Laguna de la Niña Encantada
La Laguna de la Niña Encantada se encuentra en el sur de la provincia de Mendoza, dentro del departamento de Malargüe.
Este atractivo natural forma parte de la Reserva Provincial La Payunia y está ubicado en plena Cordillera de los Andes, en una zona conocida por sus paisajes volcánicos y su biodiversidad.
El lugar está relativamente cerca de uno de los centros turísticos más conocidos de Mendoza: Las Leñas, lo que lo convierte en una excursión muy popular para quienes visitan la zona.
Cómo llegar a Laguna de la Niña Encantada
Para llegar a la laguna se debe viajar por la Ruta Provincial 222, una de las rutas más escénicas del sur mendocino.
El recorrido habitual es el siguiente:
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Salir desde Malargüe hacia el oeste.
Tomar la Ruta Provincial 222 rumbo al complejo turístico Las Leñas.
Pasar por la localidad de Los Molles.
Continuar unos 15 minutos más hasta llegar a la laguna.
El trayecto completo desde Malargüe dura aproximadamente una hora, mientras que desde Las Leñas se llega en menos de 40 minutos.
La Laguna de la Niña Encantada es uno de esos destinos que sorprenden incluso a quienes creen conocer Mendoza. Con sus aguas cristalinas, su entorno de montaña y las leyendas que rodean su historia, se convirtió en uno de los paisajes más mágicos del oeste argentino.
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